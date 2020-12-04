«Чистая душа»: жительница Республики Алтай стала победителем фотоконкурса «Лица труда»

Сынару Ороева, одна из победительниц фотоконкурса Лица труда. Фото: Олег УКЛАДОВ

3 декабря в Национальном музее Республики Алтай имени А. В. Анохина состоялось награждение победителя фотоконкурса «Лица труда». Уже третий год подряд его организовывает «Комсомольская правда» и «Партия Дела». Среди более двух тысяч работ, присланных на конкурс с разных уголков страны – от Приморья до Калининграда, одной из лучших была признана фотография, сделанная жительницей Горно-Алтайска Сынару Ороевой. На снимке девушка запечатлела своего отца – коренного алтайца, который вывел на прогулку молодых козлят.

Для семейного архива

- Я делала этот снимок для семейного архива, когда приехала в деревню к родителям помочь по хозяйству, - рассказывает победительница Сынару Ороева. – Это был февраль прошлого года, в это время на свет появились козлятки. Их тогда было очень много: приплод выдался богатым – многие козочки принесли двойни. В обед мы с отцом решили выйти с этим детским садом на прогулку – солнце как раз было такое яркое, заигрывающее. Малыши облепили папу с разных сторон, как малые дети своего отца – и я успела поймать этот момент.

Сынару Ороева. Фото: Олег УКЛАДОВ

Планировалось, что и сам герой фотографии тоже приедет на награждение, однако из-за пандемии решили, что не стоит рисковать – мужчина уже в возрасте.

По словам Сынару, главный секрет успешного кадра в том, чтобы эмоции были настоящими.

- Когда пытаешься выдавить их из себя, делаешь это специально - не получается. А тут я фотографировала отца в его привычной жизни, во время повседневных забот, вот и удалось поймать момент теплоты и истинной любви, - признается фотограф.

Кстати, имя Сынару переводится как «чистая душа». Такие у нее и фото получаются – чистые, с душой. И это несмотря на то, что всерьез фотосъемкой девушка увлеклась не так давно – около полутора лет назад. До этого работала педагогом дополнительного образования в Центре детского творчества.

В любом труде должно быть творчество

Некоторые представители современной молодежи даже понятия не имеют, откуда на столах берется хлеб, каши, мясо... Вроде бы смешно. Но на самом деле не очень. Поэтому такие выставки, как «Лица труда» - это, в первую очередь, знакомство с рабочими профессиями. Причем знакомство, преподнесенное через душу – герой каждой фотографии настолько любит свое дело, что сразу же заряжает своей любовью смотрящего на картинку.

На церемонии награждения присутствовал Владимир Петров - очень уважаемый человек. Именно он был первым председателем Правительства Республики Алтай. Сейчас ему 78 лет, многие к нему идут за советом. Владимир Иванович — член Генерального Совета «Партии Дела».

Владимир Петров, член Генерального Совета Партии Дела. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Несмотря на то, что я был, так сказать, в верхах власти, занимал значимые должности, начинал-то свой трудовой путь с обычного комбайнера в совхозе, - вспоминает Владимир Иванович. – Это было славное время! Вставал раньше солнца, ехал в поле – работать было в удовольствие!

Работал в поле на совесть, искренне переживая за результат, поэтому был у руководства на хорошем счету. Его фото даже поместили на доску почета в совхозе «Ябоганский» Усть-Канского района Республики Алтай.

- Фотографии с выставки «Лица труда» - это же, по сути, та же доска почета! Очень приятно видеть на них людей, которые любят свое дело, которые им горят и живут! – говорит Петров.

На вопрос о том, где сложнее работать – в поле или в кабинете чиновника, умудренный жизненным опытом и сединами уважаемый житель Республики Алтай, уверенно отвечает:

- Везде сложно. Однако в поле работать не каждый сможет, не каждый справится. А вот начальниками все хотят быть. Самое важное и там, и там – найти творческий подход к делу, - говорит Владимир Иванович.

- А какое творчество может быть у механизатора? – спрашиваю с удивлением.

- Вот ничего себе! – на эмоциях восклицает собеседник. - Творчество в том, чтобы добиться большой выработки – нужно продумать схему, определить скорость движения техники, чтобы ее не угробить и т.д. Очень много творческих нюансов!

Дефицит рабочих кадров

- Республика Алтай – сельскохозяйственный регион. 70% наших людей живут в селе. Это настоящие труженики. Поэтому тема труда для нас очень актуальна, - заявил в своем приветственном слове депутат Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от «Партии Дела» Сергей Мазалов. - Популяризировать рабочие профессии необходимо, ведь у нас огромная нехватка таких специалистов – сварщиков, слесарей днем с огнем сейчас не найдешь. Зарплата у них сейчас стала очень достойная, а вот специалистов – нет… Поэтому такие выставки, как «Лица труда» очень нужны – пусть молодежь смотрит, загорается желанием и идет получать рабочие специальности! Спасибо большое «Партии Дела» и «Комсомольской правде», что делают полезное, нужное и социально важное дело, организовывая подобные проекты!

Сергей Мазалов, слове депутат Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от Партии Дела и Сынару Ороева. Фото: Олег УКЛАДОВ

Идею необходимости подобных конкурсов и фотовыставок на тему труда одобрил и председатель регионального отделения ПАРТИИ ДЕЛА в Республике Алтай Валерий Кудачин:

- Во время расцвета рыночной экономики люди труда оказались вне престижа. Родители старались отдавать своих детей в юристы, экономисты. Сейчас, к счастью, маятник качнулся в обратную сторону. И такого рода фотопроекты – прямое доказательство, - говорит Валерий Владимирович Кудачин. - Многие думают – ну кто такой чабан? А я еще в детстве, живя в деревне, был настолько поражен тем, как чабаны любят свою работу и преданы этому – они знают «в лицо» каждую свою овечку! Вы только представьте себе! Директора не всегда знают в лицо своих сотрудников, а чабан знает! Вот это и есть любовь к своему делу! Или, например, сталевар – смотрит на кипящую сталь и говорит с досадой: «Эх, не доварил!».

Владимир Петров и Валерий Кудачин рассматривают фотографию Сынару Ороевой, одной из победительниц фотоконкурса Лица труда. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Подарок отдам отцу»

В качестве награды за победу Сынару Ороевой вручили смартфон с очень хорошей камерой. Девушка сразу заявила, что подарит его отцу – ведь именно благодаря ему она стала победительницей.

- Вы знаете, недавно отец признался, что я осуществила его мечту – стала фотографом. Причем признался он об этом не мне, а моей маме, - говорит Сынару, а голос ее при этом немного задрожал. – Я ведь этого даже не знала никогда. И такое признание отца дорогого стоит. Папа у меня человек очень скромный и очень закрытый на эмоции – впрочем, как и все мужчины алтайской национальности. Он не будет каждый день говорить о любви, но в его душе живет большая любовь во всей нашей семье. И такие слова, что я осуществила его мечту – это как его большое признание, он душу обнажил своими словами.

По молодости отец Сынару тоже фотографировал «Зенитом» - в семье сохранилось множество печатных фото, мечтал о большем, но не сложилось...

- Новым телефоном он сможет теперь делать хорошие снимки и посылать их мне. А это ведь большое счастье! – говорит Сынару. – Огромное спасибо организаторам за этот конкурс. Теперь я еще больше поверила в себя!

В планах у Сынару – сделать цикл этнографических фотографий, чтобы показать всем жизнь малых народностей. Уверены, что мы еще не раз услышим ее имя и увидим множество выдающихся фотографий!