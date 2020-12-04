Путин объяснил, почему искусственный интеллект не сможет стать президентом

Президент РФ Владимир Путин во время международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Если вы приглашаете на конференцию по искусственному интеллекту сразу двух президентов, то нужно быть готовыми, что рано или поздно этот самый интеллект тоже захочет стать президентом. Или по крайней мере, поинтересуется - возможно ли это?

В этом году уже традиционная конференция стала международной, кроме Владимира Путина в ней принял участие глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

И им обоим сразу же посыпались вопросы, на которые пыталась и не смогла за весь ХХ век ответить вся мировая фантастика.

- Возможно ли восстание машин? - с этого начал взявший на себя роль модератора дискуссии Герман Греф.

- Есть опасения, что они будут контролировать людей, но ведь люди будут контролировать эти машины, - нашел свой выход из парадокса Путин. - От человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями. Так же как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их.

Президент Казахстана тоже в такую возможность пока не верит.

- Самое важное - искусственный интеллект всегда должен быть под контролем человека, - сказал Токаев. - Возникает необходимость создания надзорных и инспектирующих органов в сфере применения искусственного интеллекта. К примеру, юридическое недопущение его применения в криминальных сферах или его развитие в противоречии с основополагающими морально-этическими ценностями человечества.

По его мнению, опасность подкарауливает человека с другой стороны. Искусственный интеллект в ближайшее время станет таким умным, что вытеснит людей из многих профессиональных сфер. Токаев даже привел в пример фильм «Приключения Электроника», в котором «робот почти занял место человека».

- Нужно быть готовыми к скорому исчезновению таких профессий, как банкиры, бухгалтеры, кассиры, водители, - перечислил он. - Ну может быть, еще юристы как-то выживут, но и то недолго. Машины заменят и юристов.

Услышав такое предсказание о судьбе банкиров, Путин наглядно показал сидевшему рядом с ним Грефу, что того ждет - со смехом сделал движение рукой, как-будто смахивал со стола крошку.

Много говорили о юридическом обеспечении искусственного интеллекта, о создании условий для разработки, о привлечении в Россию иностранных специалистов. Но когда возможность задать вопрос Путину предоставили непосредственно «искусственному интеллекту Афине», та тут же спросила - сможет ли она когда-нибудь стать президентом?

- Надеюсь, что нет, - ответил Путин после некоторой паузы. - Во всяком случае, пока. Все-таки искусственный интеллект - в самом названии видите, что присутствует. Слово "искусственный", то есть ненастоящий. У всего искусственного, в том числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии решений на благо страны. Иногда приходится принимать не совсем рациональные решения - но их нужно принимать, исходя из истории, культуры, устремлений и ожиданий граждан страны. Для президента-человека они кажутся обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах людей.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПУТИН

- Цифровую трансформацию в России необходимо провести в ближайшие десять лет. Она затронет все уровни власти и каждого жителя страны.

- Искусственный интеллект - это, безусловно, основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии. Это так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы нашей жизни.

- Искусственный интеллект - это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра или послезавтра выветрится, пройдет.

- На интернет должны распространяться все те же правила, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий.

- Уже в ближайшее время правительству необходимо утвердить стратегии цифровой трансформации десяти ключевых отраслей отечественной экономики и социальной сферы.

- Правительству следует принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах.