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"Близкие не хотят, чтобы он оказался на свободе": раскрыта главная интрига в деле Михаила Ефремова

Что стоит за метаниями актера между адвокатами
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Михаил Ефремов вновь отказался от услуг защитника Андрея Алешкина.

Михаил Ефремов вновь отказался от услуг защитника Андрея Алешкина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В самом громком уголовном деле года - очередной скандал. По данным СМИ, Михаил Ефремов, находясь в белгородской колонии, вновь отказался от услуг защитника Андрея Алешкина. Это, мол, уже во второй раз: первый случился в суде, прямо во время апелляционного процесса.

При этом публика еще не забыла аналогичные кульбиты с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым: открестившись от него во время заседания в первой инстанции, Михаил Олегович попросил время на поиск нового юриста. А когда оно истекло, как ни в чем не бывало явился в суд в сопровождении Пашаева и окончательно расстался с ним уже после приговора. Так неужели странная история повторяется вновь, и что значат эти метания?

В Невской коллегии адвокатов, где состоит Алешкин, никаких заявлений от Ефремова пока не получали. Да и сам защитник о "расставании" узнал из прессы.

- До этого я был в белгородском СИЗО, где Михаил Ефремов отбывал карантин. Мы подписали договор о сотрудничестве на 8 страниц, на каждой из которых мой доверитель лично поставил свою подпись, - рассказал kp.ru Андрей Алешкин. - Копия документа, как и положено, была отправлена в мою адвокатскую палату. Об отказе сотрудничать мне ничего не известно: если это произойдет, я в тот же момент исполню пожелание доверителя. А пока я, как адвокат, обязан его защищать. Но у меня один вопрос: зачем Михаил Олегович заключал договор? Его ведь никто не заставлял. Не надо делать из него невменяемого, а то по этой логике, у него можно подписать все, что угодно, хоть доверенность на квартиру.

Сначала в дело Ефремова адвоката пригласил Никита Джигурда, во второй раз - близкая подруга артиста. Алешкин готовился к кассации, рассматривал возможность помилования.

- Но, к сожалению, не все идет так гладко, как хотелось бы, - признает адвокат. - Череда скандалов в СМИ, связанных с именем Ефремова, не заканчивается, поэтому от просьбы о помиловании пришлось отказаться: общество к этому не готово. Да и я сам уже пожалел, что согласился участвовать в этом деле. Давление идет со всех сторон, семья препятствует моей работе. Я устал от и "скандалов, интриг, расследований", такой пиар мне не нужен, я не держусь за это дело. Если мой доверитель передумает, я спокойно отойду в сторону. Тем более, процесс уже близится к кассации.

Тем временем, в окружении Ефремова идут разговоры, что семья по каким-то причинам не хочет допустить освобождения актера. Якобы именно с этим и связаны обращения к адвокатам и последующий отказ от них: сам артист готов работать с защитниками, а близкие категорически против. Не секрет, что в прошлый раз, например, от услуг Алешкина артиста вынудила отказаться его жена Софья Кругликова - она, мол, заподозрила адвоката в сговоре с главным оппонентом по делу Александром Добровинским. Кстати, он тоже считает, что Ефремов находится в эпицентре семейных разбирательств.

- На мой взгляд, все происходящее - результат интриг "Ефремовского двора", - поделился Добровинский с kp.ru. - Но уже очевидно, что кому-то из близких актера не очень хочется, чтобы он оказался на свободе...

КСТАТИ

Кассации может и не быть

Все четверо адвокатов Ефремова - Хархорин, Филиппов, Васильев и Алешкин - готовят кассационные жалобы на приговор. Однако, еще не факт, что новый суд все-таки состоится.

- Судья рассмотрит жалобы, и если не увидит нарушения прав, то дело до кассации так и не дойдет, его просто не станут рассматривать, - сообщил "КП" Владимир Васильев. - Конечно, мы надеемся на положительный результат. На мой взгляд, с учетом троих несовершеннолетних детей Ефремову дали очень большой срок. Но что решит суд, предугадать нельзя.

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