Виктория Боня смутила арабский пляж микротрусиками

Виктория Боня отдохнула в Дубаи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня на днях отметила 41-летие: отпраздновать день рождения модель решила в солнечных Арабских Эмиратах. Вика улетела в Дубаи, где поселилась в шикарном пятизвездочном отеле. В последний день отдыха Боня сфотографировалась на пляже и поделилась снимком в Инстаграме. Увидев фото, поклонники предположили, что Виктория шокировала консервативный мусульманский пляж своим откровенным бикини.

Купальник Вики состоял из бюстгальтера и крошечных микротрусиков, едва прикрывавших ее прелести. Фолловеры решили, что модель выглядит слишком вызывающе для арабской страны. К тому же в таком виде Боня снялась, держа в руках государственный флаг Арабских Эмиратов.

Повеселившись в Дубаи, Виктория решила слетать на один день в русскую зиму. В Инстаграме она написала, что приедет в Россию буквально на сутки, чтобы отметить свой день рождения еще и в Москве.

- Из тёплого Дубая в холодную Москву. И все ради того, чтобы отметить мой день рождения! А вы бы полетели в московский холод ради одного вечера? – спросила она поклонников.

К слову, арабский отдых Виктории оказался не таким уж и радужным. Сначала путешествие Бони в Дубаи омрачили полицейские. В аэропорту Парижа ее задержали стражи правопорядка. Модель попала в руки жандармов, когда ждала своего рейса в Эмираты. По словам Бони, полицейские задержали ее за то, что она сняла медицинскую маску, чтобы выпить воды. В сторис Инстаграма Боня опубликовала несколько роликов, демонстрируя, как полицейские повысили на нее голос. В кадре слышны крики, полицеские говорят Боне на повышенных тонах: «Мадам, успокойтесь!». При этом Виктория просто сидела на стуле, не проявляя никаких признаков агрессии, и пыталась объяснить ситуацию. В итоге жандармы забрали ее в участок и продержали около часа.

К счастью, все закончилось благополучно. Следующим роликом Вика поделилась уже с борта лайнера.

- Слава богу, я уже села в самолет. Куда лечу — не скажу. Меня сегодня забрали в полицию, на меня орал полицейский так. Час продержали там, и наконец-то я могу расслабиться, - рассказала модель.

Прилетев в Эмираты, Виктория решила, что все ее несчастья наконец-то позади. Но не тут-то было: у нее начались проблемы со здоровьем. В день рождения модели внезапно стало плохо, и ей пришлось вызывать доктора. Виктория почувствовала резкую боль в спине. Приехавший врач сделал ей обезболивающий укол.

- День рождения закончился доктором. 41 год исполнился, и сразу доктора вызывать, - пошутила Виктория, опубликовав видео с врачом в сторис.