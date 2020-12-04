«Для креатива!»: Делом футболиста Широкова, который избил арбитра, займется скандальный адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кажется, и без того громкий судебный процесс в Москве вот-вот превратится в шоу а-ля «дело Ефремова». Судят известного в прошлом футболиста Романа Широкова, бывшего капитана сборной России. Его обвиняют в избиении арбитра во время любительского матча (ударил по лицу кулаком и ногой - хорошо, успели оттащить), по статье «причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» спортсмену светит до 2 лет тюрьмы. Сегодня стало известно, что делом Романа Широкова будет заниматься известный адвокат Александр Добровинский. Напомним, Добровинский недавно завершил процесс по тому самому делу Ефремова - он представлял интересы семьи водителя, погибшего в ДТП с участием актера. На процессе адвокат устраивал публичные дуэли с защитой Михаила Ефремова, хрюкал на камеру (намекая на то, что артист болеет за «Спартак», а тот имеет в народе прозвище «мясо»), приезжал на заседания на самокате, ссорился с Джигурдой, в конце концов! В «деле Широкова» Добровинский будет представлять интересы избитого арбитра Никиты Данченкова.

КАК БЫЛО ДЕЛО...

Хотя, казалось, второе по счету заседание в мировом участке Преображенского суда начиналось вполне себе буднично.

Основной адвокат потерпевшего Александр Островский вновь рассказал, что позже подаст в суд ходатайство об изменении статьи обвинения на более тяжелую - «покушение на убийство». Мол, Широков как бывший футболист не мог не знать, что с его поставленным ударом ногой в голову может убить человека и тем не менее ударил.

Защитник Широкова проскочил в суд молча. Самого Романа, едва он появился из-за угла, тут же облепила толпа журналистов. Но за тот десяток метров, пока он шел до двери, успел ответить лишь на один вопрос.

Роман, кто-то из коллег вас поддержал в этой ситуации? - выкрикнул кто-то из журналистов.

- Вы меня поддержали, - отозвался Широков.

Шутка такая.

Предполагалось, что судья, прокурор и адвокаты арбитра сегодня допросят экс-футболиста. Но Широков попросил, чтобы этот допрос состоялся после разговора в суде со всеми свидетелями. (Но из еще вызвать надо!) Пришлось судье сегодня ограничиться беседой с потерпевшим. Данченков повторил в суде свой рассказ: судил игру любительского турнира, Широков играл за команду «Матч ТВ», бежал к воротам соперника, чужой футболист выбил у него мяч, а Широков решил, что это пенальти и кинулся к арбитру. Что было дальше, все видели на видео - Роман обматерил арбитра, тот показал ему красную карточку и тут же получил удар кулаком по лицу, а когда упал на траву, - ногой в голову...

Арбитр Никита Данченков (слева) и его обидчик футболист Роман Широков. Фото: Михаил ФРОЛОВ + Александр РОГОЗА

«КОМПЕНСАЦИЯ - 50 МИЛЛИОНОВ?»

После заседания Широков стремительно выскочил из здания суда и попытался пробиться через людей с камерами. Неделю назад, он не отвечать на вопросы, сразу уехав на своем джипе. Но на этот раз остановился у машины и несколько минут отвечал на вопросы - и по делу, и про футбол вообще.

Один из самых частых вопросов, которые задают Широкову - не хотел ли он в самом начале выплатить какую-либо компенсацию избитому арбитру, чтобы вообще не доводить дело до суда.

- Как вы считаете, какая сумма могла быть адекватной? - спросили у футболиста.

- А вы как считаете? - переспросил Широков.

- Миллионов 50? Рублей, - мечтательностей протянула одна из журналисток.

Роман Широков внимательно посмотрел ей в лицо.

- Вы сначала почитайте, какие компенсации обычно по таким делам бывают. Лучше готовьтесь! - отчитал журналистку Широков.

Куда охотней бывший капитан отвечал на вопросы про футбол - тренера «Зенита» Семака не нужно увольнять после серии поражений в Европе, а Андрей Аршавин в будущем может занять руководящий пост в «Зените».

Роман Широков общается с журналистами у здания суда. Фото: Александр РОГОЗА

ЖДЕМ ДЖИГУРДУ?

Между тем адвокат Данченкова Александр Островский после заседания заявил, что будет привлекать в процесс Александра Добровинский.

- Мы с ним знакомы с 1973 года, учились в одном вузе, - заявил Островский.

- Но ведь после дела Ефремова Добровинского на два года лишили статуса адвоката - за нарушение адвокатской этики.

- Он будет не адвокатом, а представителем Никиты Данченкова. Закон этого не запрещает.

- Зачем вам вообще в этом процессе Добровинский?

- Для креатива! - многозначительно ответил Александр Островский и откланялся - на обочине его уже ждал водитель. - Мы сейчас прямо к нему едем, заключать соглашение.

Судя по всему, через неделю (следующее заседание также состоится в пятницу) у мирового суда в Сокольниках вполне себе можно ожидать и Джигурду, и еще каких-нибудь персонажей.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», у суда по делу Широкова есть еще кое-что общее с громким процессом против актера Ефремова. Прокурор. В прошлый раз гособвинение на заседании по Широкову представляла Диана Галиуллина - именно она осенью просила для артиста 11 лет тюрьмы. Сегодня прокурор был другой, но ранее также работавший над делом Ефремова.

Шоу маст гоу он!

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