Звезды на премии «Виктория»: Помолодевшая Долина, худой Киркоров и «голая» «Фабрика»

Пандемия пошла артисту только в плюс - Филипп постройнел, выглядит прекрасно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В этом году из-за пандемии музыкальная премия «Виктория» основанная поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутыми радиохолдинга «ГПМ-Радио» Юрием Костиным, прошла впервые без зрителей, в формате телесъёмки.
- Как бы сейчас не было сложно артистам из-за безработицы, нужно переждать, не торопиться разрешать концерты, нужно подумать о людях, прежде всего о врачах, которые уже сейчас порой не справляются с потоком заболевших, -рассуждал за кулисами ведущий премии Александр Ревва. - Не только артисты пострадали, очень много отраслей без пяти минут банкроты. Мы тоже экономим. Я в этом году, например, буду для своих детей Дедом Морозом. Правда в прошлом году младшая дочь меня узнала в образе Мороза, подбежала и говорит: «Пап, ну хватит уже кривляться!» Дочки скоро будут писать письма Деду Морозу. Они обычно пишут, потом передают маме, а жена потом меня в магазин за куклами отправляет. Знаю, что в списках детских желаний гаджетов не будет. Мы стараемся ограничивать детей в этом плане. Страшно, когда ребёнок в гаджет влюбляется.
Александр Ревва
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за отсутствия концертов грустит и король сцены Филипп Киркоров. Хотя пандемия пошла артисту только в плюс - Филипп постройнел, выглядит прекрасно.
Ну и конечно, не может удержаться от демонстрации звёздных нарядов - кроссовок Луи Вуиттон почти за миллион рублей.
Кроссовки Луи Вуиттон почти за миллион рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Говорит, что из запасников своего огромного гардероба. Артист признался, что в пандемию с покупками стал скромнее. Плюс ко всему дома висит сотни новых вещей, которые он не успел показать поклонникам в силу отмены концертов.
- В этом году у меня почти не было концертов, я 8-9 месяцев не пел, был безработным. Но я нашел себя в семье, — говорит Филипп. — За корпоративы не беспокоюсь, будут — хорошо, не будут — переживу. Я от них не завишу.
Филипп Киркоров
Фото: Иван МАКЕЕВ
Поддержал Киркоров и Басту, которого сейчас все ругают за многотысячный сольник в Ледовом.
- В метро все ездят, чего вы на него напали, — удивляется Филипп . — Я представляю, если бы это был мой концерт, что бы творилось! Вакцина есть, надо постепенно выбираться из тупика.
Олег Газманов
Фото: Иван МАКЕЕВ
Удивила фанатов 65-летняя Лариса Долина, появившись на дорожке в дерзком мини-наряде с откровенным декольте. Артиста, судя по всему, снова села на свою знаменитую кефирную диету, похудела и поспешила продемонстрировать свою форму поклонникам.
Группа "Фабрика"
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пожаром по красной дорожке пронеслась и солистка группы «Фабрика» Ира Тонева. Девушка вышла к репортёрам в пиджаке с весьма гостеприимным декольте. Точнее в блейзере, надетом на обнаженное тело. Понятно, что папарацци весь вечер не отходили от сексапильной красотки.
Полина Гагарина
Фото: Иван МАКЕЕВ
Николай Басков похвастался за кулисами, что только вернулся из Мальдив.
- Я в отличной форме! В год быка войду настоящим жеребцом, - шутил артист.
Николай Басков
Фото: Иван МАКЕЕВ
КОГО НАГРАДИЛИ?
«Лучшая поп-исполнительница»:
Полина Гагарина. «Смотри»
«Лучший поп-исполнитель»:
Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»
«Лучшая поп-группа»:
Little Big. Uno
«Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»:
Николай Носков. «Живой»
«Поэт года»:
Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»
«Лучший хип-хоп исполнитель»:
Баста. «Страшно так жить»
«Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»:
Иван Дорн. «Чики»
Денис Клявер с женой
Фото: Иван МАКЕЕВ
«Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»:
Сергей Трофимов. «Прости»
«Танцевальный хит года»:
Cream Soda & Хлеб. «Плачу на техно»
«Лучшее музыкальное видео»:
Little Big. Uno
«Композитор года»:
Константин Меладзе. «1+1»
«Концерт года»:
Николай Носков. «Живой»
«Онлайн-концерт года»:
Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko
«Песня года»:
Little Big. Uno
«Легенда отечественной эстрады»:
Лариса Долина
«Приз за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру»:
Игорь Матвиенко