Правила хорошего тона на удаленке: коллег не игнорировать, по вечерам не звонить, кофе по видеосвязи не пить

Соцопрос выявил все плюсы и минусы удаленной работы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как все-таки меняет человека удаленная работа! Стоит перейти на дистанционку - и нас уже перестают нервировать хамы и сплетники, зато если коллега долго не отвечает на сообщение, это сильно раздражает. К таким выводам пришли аналитики портала SuperJob, задав респондентам вопрос: «Какие поступки коллег вызывают у вас самое большое возмущение?» Всего опросили 1600 россиян, работающих как удаленно, так и офлайн.

Тех, кто остается в офисах, больше всех раздражают курильщики - любителей подымить не переносят 9% товарищей по работе. На втором месте в «черном списке» - хамы, сплетники и болтуны, они бесят 7% опрошенных. А еще офлайн-работников раздражают лентяи и любители смеяться во весь голос.

На удаленке все иначе. Самое возмутительное при работе онлайн – это когда коллеги игнорируют твои звонки или рабочие сообщения (7%). Далее в списке самых раздражающих привычек идут лень (6%), а также звонки и письма после окончания рабочего дня (4%). Также не стоит прихлебывать кофеек или другие напитки во время видеосвязи - это тоже вызывает негодование сослуживцев.

- На удаленке проще не пересекать границы личного пространства, - объясняет Ирина Коржаева, клинический психолог, гипнотерапевт. - Но всплывает другая проблема. Наладить режим работы дома порой сложно: у кого-то дети по голове скачут, кому-то приходится доказывать близким, что ему необходимо работать, хоть он и сидит дома. И вот человек смог в этих условиях организовать свою работу, звонит коллегам… А ему не отвечают. Конечно, его это очень раздражает. Что касается напитков во время видеосвязи, то чавкать в трубку всегда считалось невоспитанностью. Это неуважение к собеседнику.

Что касается раздражающих привычек коллег по офису, то привычка дымить, по мнению психолога, раздражает в основном бывших курильщиков.

- Одни бросили, а другие не могут. Для бывших курильщиков это может выглядеть как вызов, провокация, - продолжает Ирина Коржаева. – К тому же мы очень нетерпимы к слабости – когда мы сами смогли с чем-то справиться, а другие нет. Именно поэтому человек, который раньше все время не успевал на работу, будет негативно относиться к тем, кто опаздывает. А сплетни, громкая речь, смех и плохое воспитание относятся к пересечению личных границ. Люди не умеют их выстраивать и защищать.

Наладить режим работы дома порой бывает непросто... Фото: Евгения ГУСЕВА

А закончим мы на позитивной ноте: как показал опрос, есть и такие сотрудники, которых вообще не задевает поведение коллег, и их немало. Причем на удаленке таких обладателей буддийского спокойствия в два с лишним раза больше (38%), чем в офисах (18%). Объясняется это просто – когда сослуживцы не сидят с тобой рядом, они и раздражают не так сильно. Выходит, работать удаленно для многих психологически комфортнее, чем в офисе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые раздражающие привычки коллег на удаленке. Фото: Рушан КАЮМОВ

Самые раздражающие привычки коллег в обычных условиях. Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работа на удаленке или цифровой детокс: регионы России, где не стоит рассчитывать на wifi в отелях

Одним из главных трендов в туризме на 2021 год эксперты называют совмещение работы и отдыха (подробности).