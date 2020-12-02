Александр Осипов помог добровольцам обустроить новый моностационар

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Чите продолжается обустройство нового моногоспиталя, который должен открыться в ближайшие дни в микрорайоне Антипиха. Значительную часть работ здесь сейчас выполняют добровольцы. Губернатор Забайкальского края решил посетить учреждение и помочь волонтерам расставить мебель в помещениях.

«Нужно как можно быстрее подготовить этот моностационар. Нам на помощь пришли добровольцы, силами которых мы очищаем помещения от строительного мусора, расставляем мебель, моем помещения. Я захотел сам поучаствовать в работе добровольцев, чтобы их поддержать. Мы понимаем, что это очень важно сейчас делать, всем нам проявлять добрую волю и сердце, помогать друг другу», - отметил губернатор.

Госпиталь будет рассчитан на пациентов со средней и легкой формой коронавирса. Медучреждение сможет принять до 120 пациентов с COVID-19.

При этом на крайний случай здесь обустроено несколько мест и для пациентов с тяжелой формой вируса, для них подготовлено восемь коек в реанимации, а также наркозно-дыхательная аппаратура, в палаты заведен кислород.

Александр Осипов подчеркнул, что в сложившихся условиях многим категориям населения требуется различная помощь или поддержка, и волонтеры в этой ситуации играют очень важную роль.

«Сначала была мысль морально поддержать волонтеров, может быть, приготовить что-то вкусное. Но если они будут носить тяжести, а я просто что-то приготовлю, то, наверное, это будет неправильно. Времени на то, чтобы сделать то или другое, у меня нет, напряженный график работы. Но я его нашел, приехал и помог расставить мебель по этажам. У нас 5 декабря будет день волонтеров, поэтому поздравлю с наступлением этого дня и благодарю всех ребят, кто хоть на минутку является добровольцем», - добавил губернатор.

Напомним, к работе по обустройству нового госпиталя в Забайкальском крае волонтеры подключились с 3 ноября. Ребята разделили работу по физическим возможностям и постарались охватить все необходимые сферы. К примеру, молодые люди носят и расставляют мебель, а девушки убираются. В работах участвует несколько десятков человек. К примеру, 3 декабря, вместе с губернатором трудились 45 добровольцев.