«Так звезды говорят» Ведущая Первого канала Екатерина Андреева предсказала дату окончания пандемии коронавируса

Екатерина Андреева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Лицо эпохи Путина», ведущая Первого канала Екатерина Андреева любит радовать подписчиков в инстаграме эксцентричными постами — спорными высказываниями, веселыми видеороликами и куражными фотографиями.

А на днях 59-летняя телеведущая обрадовала буквально всех. Ведь подобного сообщения ждет каждый на планете Земля. Екатерина сообщила, когда завершится пандемия коронавируса. Мучиться ограничениями осталось совсем немного.

- Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется как дым 21 марта, - поделилась инсайдом Андреева. - Так звезды говорят.

Что за звезды, кому говорят и как Екатерине стало доступно знание, над которым бьются лучшие умы мира, не сообщается. Однако Андреева добавила, что «в переводе с санскрита подобные периоды» означают «грязная вода» и случаются приблизительно раз в 60 лет.

Как же уйдет covid-19? Просто рассосется.

- Когда вдруг какая-то муть возникает из ниоткуда и уходит в никуда, - описала генезис пандемии телеведущая.

До этого Екатерина проявляла себя как активный ковид-диссидент. На фото в инстаграме она всегда без маски. Более того, призывает к этому и всех остальных. Потому что «это вредно для здоровья». В комментариях под постом бизнесмена Яна Яновского телеведущая отрицала опасность коронавируса и говорила о том, что таким образом некие силы просто «примитивно дурят народ». После эти комментарии Андреева удалила.