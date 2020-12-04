Ставропольский фотограф с портретом супругов-ветеранов победил во всероссийском конкурсе «Лица труда»

Ставропольский победитель фотоконкурса «Лица труда» Андрей Смольников. Автор фото: Виктория ЧАПЧАР

- Я мечтал найти семью ветеранов. К большому сожалению, встречались супруг или супруга, пережившие утрату. Объездив весь край в поисках, нашел семейную пару Сутыгиных. Вместе - вот уже 72 года, прошли Великую Отечественную войну, - рассказывает о героях своего снимка фотограф из Ставрополя Андрей Смольников.

Его работа стала лучшей в номинации «Мой ветеран» Всероссийского фотоконкурса «Лица труда». Третий год проект проводят «Комсомольская правда» и «Партия Дела» для возрождения заслуженного интереса и уважения к труженикам рабочих профессий. В фокусе участников - ткачихи, виноделы, доярки и агрономы, шахтеры, строители, сварщики и сталевары. Фотоконкурс воспевает созидательный труд.

На церемонии награждения Андрея Смольникова в Арт-галерее «Паршин» в г. Ставрополе. Автор фото: Виктория ЧАПЧАР

В пандемию же особенное место в нем заняли те, кто охраняет наше здоровье: врачи, медработники и санитары. Не остались без внимания ветераны труда и ветераны Великой Отечественной войны. Нельзя иначе - в этом году страна, несмотря ни на что, отпраздновала 75-летие Великой Победы.

Подводя в этот раз итоги, «Комсомольская правда» и «Партия Дела» отобрали шесть лучших работ. Портрет с супругами-ветеранами ставропольского фотографа - в их числе.

Торжественное вручение награды за победу в конкурсе «Лица Труда» для Андрея Смольникова провели в Арт-галерее «Паршин» в Ставрополе. Из-за пандемии - в сравнительно узком кругу гостей. Поздравить земляка с победой пришли член Союза фотохудожников России Алексей Заморкин и начальник отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами краевого министерства культуры Оксана Восковец.

Награду Андрею Смольникову вручила пресс-секретарь «Партии Дела» Дарья Хлякина, прибывшая с ней и снимком победителя из Москвы. Привлекать внимание к теме Человека труда очень важно, подчеркнула во время награждения представитель партии. Без тружеников повседневная жизнь перестанет быть привычной и комфортной. То же касается ветеранов войны, которым мы всем обязаны.

Один из победителей фотоконкурса «Лица труда» Андрей Смольников и пресс-секретарь ПАРТИИ ДЕЛА Дарья Хлякина. Автор фото: Виктория ЧАПЧАР

- Уникальный человек, - отметил член Союза фотохудожников России Алексей Заморкин. - Поднял животрепещущую тему, за которую не берутся. Ведь она некоммерческая, а сейчас все стремятся, увы, только зарабатывать деньги. Андрей Петрович - наш «бессеребренник».

- В Ставрополе высоко ценят ваше творчество, - обратилась к победителю представитель минкультуры Ставрополья, начальник отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами Оксана Восковец. - Андрей Петрович, отмечу, получил премию губернатора в этом году и стал стипендиатом главы Ставрополья. Весь край смотрит ваши работы на уличных фотовыставках. Победа, считаю, закономерна.

Автор Андрей Смольников поблагодарил конкурс за социально значимую идею. Признался, что просто не мог не принять участие в проекте «Лица труда».

Андрея Смольникова поздравляет представитель Министерства культуры Ставропольского края Оксана Восковец. Автор фото: Виктория ЧАПЧАР

О СНИМКЕ

Герои его работы живут в станице Новотроицкой Изобильненского района. Иван Михайлович - ветеран войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией», медалью «За оборону Кавказа». Вера Ивановна - дитя войны и ветеран труда. На фото супруг нежно держит ее за шею, склонив на лоб в платке седую голову. Вера Ивановна любя сжимает его руку.

- Вера Ивановна 20 лет как не видит. Ее комната за стенкой от комнаты супруга. При нашем знакомстве Иван Михайлович рассказал, что каждое утро начинается с переклички. Кричит: «Живая?». Жена отвечает: «Живая». Говорит, что первым должен уйти он. Любимую не отпустит, - поделился во время награждения фотограф Андрей Смольников. - Мне не нужно было их о чем-то просить. Сами просто сели на диван и стали обнимать и целовать друг друга.

КСТАТИ

Популярность конкурса «Лица труда» растет. В прошлом году для участия прислали свыше 1,5 тысячи работ, в этом - больше 2100