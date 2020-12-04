Журналисты НТВ задержаны в Турции

Журналисты НТВ Алексей Петрушко (слева) и Иван Малышкин (справа). Фото: НТВ

Почти сутки телекомпания НТВ и дипломаты не могут связаться с пропавшими российскими репортерами.

Около 12 часов в четверг журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию программы «Центральное телевидение», что их задержали полицейские в пригороде Стамбула, в районе Санаи, и везут в неизвестном направлении.

В течение всего дня связи с репортерами не было. Лишь к вечеру, около 21:00 от Петрушко пришло короткое сообщение: «Нас почему-то до сих пор держат». После этого связь с журналистами прекратилась. Коллеги пытались дозвониться до них, но тщетно.

Как сообщают СМИ со ссылкой на анонимный высокопоставленный турецкий источник, журналисты вели съемку в районе, где находится предприятие по производству боевых беспилотников Baykar Savunma.

На данный момент, по данным турецких правоохранительных органов, Петрушко и Малышкина не находятся ни в полиции Стамбула, ни в управлении миграции. Возможно, их задержали представители Национальной разведывательной организации Турции, которым не понравилось, что репортеры снимали военнизированный объект.

Кроме того, стало известно, что у репортеров не было аккредитации и они ввели съемки без разрешения властей. Не исключено, что и этот факт мог послужить причиной их задержания.

Сейчас НТВ поддерживают контакт с МИД и российским посольством в Турции. Дипломаты прикладывают все силы, чтобы прояснить ситуацию с исчезновением россиян.

«Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию о возможном задержании журналистов, предпринимают необходимые усилия по установлению их местонахождения. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны», - сообщили «КП» в российском МИДе.