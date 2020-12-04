Более 600 команд из госсектора и бизнеса повысили уровень своих цифровых компетенций

Специалисты в сфере IT-технологий сегодня — наиболее востребованные сотрудники на рынке труда. Дефицит профессионалов с «цифровыми» компетенциями остается одним из главных препятствий в процессе цифровизации экономики и многих других отраслей. Чтобы решить эту проблему, в сентябре 2020 года была запущена программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики КЛИК.

Образовательный проект стартовал в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Его реализует Университет 2035 совместно с Университетом Иннополис. Главная цель программы — помочь сотрудникам крупнейших российских компаний, государственных корпораций и структур власти повысить свои компетенции в сфере современных цифровых технологий.

На этой неделе программа завершила свою работу: с сентября по декабрь в ней обучились более 6 тысяч человек. До итоговой аттестации дошли около 600 команд из госсектора и коммерческих компаний. Свои проекты в итоге защитила 631 команда из 860 участников программы.

Из 195 проектов, подготовленных корпорациями и коммерческими компаниями, лучшими были признаны работы Почты России, мобильного оператора Tele2 и компании «Трансмашхолдинг». Еще 482 проекта подготовили представители органов власти. Из них 11 команд получили наивысшие баллы — это сотрудники Федеральной налоговой службы, Росстата, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минэкономразвития РФ, Калининградской и Саратовской областей.

Как считает руководитель программы КЛИК Мария Спиринг, каждая команда привнесла в образовательный процесс что-то от себя, и в итоге каждый участник вынес из проекта уникальный опыт.

- Этот результат был для каждой команды свой: для кого-то это было техническое задание, у кого-то получился уже готовый прототип. Мы изначально ставили одну большую задачу, чтобы это обучение, которое мы с командами провели вместе, было актуальным и полезным прямо сейчас, - отметила руководитель программы КЛИК.

Мария Спиринг пожелала участникам проекта не откладывать полученные знания «на потом», а реализовывать их прямо сейчас, в своих текущих задачах. И, конечно, воспользоваться успешным опытом других участников программы.

- Для этого мы создаем «витрину» решений. На начальном этапе в нее войдут топ-100 проектов КЛИК, отобранных нашими экспертами, - рассказала Мария Спиринг. - Это позволит регионам и компаниям применять успешные идеи и практики, а участникам программы находить партнеров и новых заказчиков.