В чем плюсы удаленки в школе: почему дистант бывает не хуже уроков в классе

Родители уверены, что качество учебы на дистанционке заметно снизилось. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве продлили дистанционное обучение вплоть до конца этого года. Это значит, что все ученики с 6 по 11 класс продолжат заниматься в Московской электронной школе и платформах видеоконференцсвязи.

- Дистанционное обучение позволяет контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19: школьники меньше болеют сами и реже заражают пожилых родственников, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако, многие родители восприняли эту новость в штыки. Попробуем разобраться, в чем тут дело.

ПУСТЬ УЧИТЕЛЯ ПЕРЕБОЛЕЮТ?

Месяц назад во время встречи с депутатами в Щукинском парке родители школьников начали бурно высказывать свое недовольство дистанционкой:

- Дети почти не болеют коронавирусом и легко его переносят. Пусть ходят в школу и учатся, как раньше!

- Зачем нужны карантины? Пусть все переболеют, будет коллективный иммунитет!

- Давайте напишем заявление об отказе от дистанционки! Пусть учат детей как хотят, но очно.

Как говорится, родителей прорвало – сказалось и долгое сидение в четырех стенах с собственными отпрысками, и постоянные ограничения, и стресс от всей ситуации. Неудивительно, что про учителей во всем этом как-то забыли. А ведь именно учителя подвергаются наибольшему риску в случае очной учебы!

Большинство российских педагогов если и не в пенсионном возрасте, то приближаются к нему. То есть, школьники-то перенесут болезнь легко, а вот учителям в случае заражения грозят всевозможные осложнения. И заменить их будет просто некем! Не сказать, чтобы педвузы у нас ломились от студентов, желающих связать свою жизнь со преподаванием. Более того, у нас сейчас подрастает поколение дошкольников, которым и так будет недостаточно школ и педагогов после демографического кризиса. И если наплевать на здоровье учителей сейчас, то через пару лет учить первоклашек будет просто некому.

И конечно, остаются риски для других людей в возрасте. Сами-то дети, может и не болеют коронавирусом в сложной форме, но запросто заразят своих бабушек и дедушек.

ЗАВАЛЯТ ЛИ ДЕТИ ЭКЗАМЕНЫ?

Главная претензия недовольных вполне понятна – родители уверены, что качество учебы на дистанционке заметно снизилось. Возможно. Но пока проверочные работы и результаты ЕГЭ не слишком отличаются от прошлогодних результатов, так что паника «Дети завалят экзамены!!!» явно преждевременна. Тем более, что экзамены проверяют школьную программу за все время обучения, а не только за последний год.

Само по себе дистанционное обучение – вполне себе эффективный вариант. Многие исследования показывают, что удалённый формат работает ничуть не хуже, чем традиционные уроки. Австралийский ученый Джон Хэтти проанализировал данные более 800 научных статей, посвященных оценке эффективности дистанционного обучения, и пришел к выводу, что результаты школьников никак не зависят от того, в какой форме они учились, очно или дистанционно. Но при этом «живые» уроки нравятся ученикам гораздо больше.

Большинство учителей прошли ускоренный «курс молодого бойца» и научились работать с цифровыми ресурсами Фото: Мария ЛЕНЦ

Другое дело, что такой результат получается, когда дистанционное обучение тщательно подготовлено, учителя прошли специальное обучение, а материалов и заданий хватает с избытком. Да и детям не приходится отнимать у взрослых рабочий ноутбук, чтобы попасть на урок. А на фоне стресса, коронапаники и постоянных ограничений успеваемость может снизиться и при очной учебе. Интересно, кто окажется в виноватых при таком раскладе?

В КАФЕ МОЖНО, А В ШКОЛУ - НЕЛЬЗЯ

В Москве же ситуация непростая. С одной стороны, весной дистанционка и правда вводилась в спешке, безо всякой серьезной подготовки. С другой стороны, сейчас учителя прошли ускоренный «курс молодого бойца» и научились работать с цифровыми ресурсами. В том числе пользоваться функцией «зал ожидания» в Zoom, чтобы не пускать на уроки незнакомцев, которые могут сорвать занятие.

Но при этом другие ограничения, не связанные со школой, далеко не такие жесткие. Кафе и рестораны открыты, в метро пускают без пропусков. Это несправедливо, возмущаются родители. Все, кроме системы образования, открыто – а приоритеты должны бы быть расставлены наоборот.

Что сказать, судить о принимаемых мерах и их эффективности пока и правда непросто. Но это издержки пандемии – все мы сталкиваемся с такой ситуацией впервые и не можем предсказать, какие решения будут успешными, а какие нет.

- Мы пока не можем сказать, насколько принятые регионами меры соответствуют ситуации, - говорит Татьяна Мерцалова, ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ. – В части регионов создается впечатление, что меры приняты очень разумно, в других кажется, что можно было бы сработать по-другому. Но распространение коронавируса не подчиняется региональным границам, эти истории более локальны. Мы видим, что риски заболеваемости тесно связаны с плотностью населения, и в менее плотно населенных территориях эти риски ниже. Но Москва – это город с самой высокой плотностью населения в России, поэтому и меры тут могут быть особые.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ученики и педагоги уже привыкли к онлайн учебе

Татьяна Мерцалова, ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ:

- Российские регионы по-разному реагируют на распространение коронавируса. Многие продлевали осенние каникулы, вплоть до трех недель. Иногда на местном уровне вводились дополнительные каникулы для отдельного муниципалитета или конкретных школ с высокими рисками распространения заболеваемости. Но в этом случае работает человеческий фактор - дети не сидят дома, как задумывалось, а радостно идут с друзьями в кафе отмечать начало каникул. Поэтому не факт, что эта мера работает в полную мощность.

Другая мера – это ввод дистанта. В 55 регионах решили оставить очную форму обучения, но при этом переводить на удаленку отдельные школы или классы в случае достижения пороговых значений заболевших. Пороги тоже везде разные. По нормам Минздрава это 20 процентов, но в некоторых случаях класс уходит на дистант и при одном заболевшем ученике. В оставшихся 30 регионах дистанционное обучение введено для старших параллелей – где-то это с 5-го по 11-й класс, где-то с 6-го по 10-й. В некоторых случаях очную форму оставляют для выпускных классов, чтобы они могли готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Но Москва и здесь представляет особый случай. В Москве родители нанимают репетиторов своим детям чуть ли не с начальных классов. А уж в выпускных 9-х и 11-х классах репетиторы есть у подавляющего большинства школьников. Более того, старшеклассники вовсю пользуются возможностями профильного обучения и концентрируются на тех предметах, по которым планируют сдавать ЕГЭ. И значительную часть времени и занятий реализуют не только в школе, но и с репетиторами, и на подготовительных курсах. А многие из этих курсов и до пандемии были в онлайн-формате.

Кроме того, в этом учебном году ситуация с подготовкой к экзаменам, скорее всего, будет проще, чем весной. Учителя уже успели привыкнуть к дистанционному формату, и сами репетиторы тоже адаптировались. Те из них, кто не готов работать удалённо, просто стали брать только тех учеников, кто живет в шаговой доступности.

ОФИЦИАЛЬНО

Москва подготовила для выпускников множество бесплатных платформ, с помощью которых школьники могут заниматься самостоятельно. Например, в МЭШ есть самодиагностики по всем предметам. Можно воспользоваться сервисом Центра независимой диагностики или посмотреть уроки на Московском образовательном телеканале, которые записывали лучшие московские учителя. Все эти сервисы бесплатные, их можно найти на сайте Школа большого города в разделе «В помощь выпускнику»

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

“Про дистанционное обучение ничего не знаю, но осуждаю…”

Оксана Голерова, психолог Городского психолого-педагогического центра:

Интерес к учебе не зависит от формата обучения. Если ребенку интересно содержание предмета, если он может применять полученные знания в практической деятельности или чувствует себя успешным, уверенным, гордится своими достижениями, то учебная мотивация будет высокой. Если вдруг родители чувствуют, что мотивация у ребенка снизилась, то проверьте режим дня – он должен быть структурирован, ребенку не стоит надолго откладывать время отхода ко сну. Постарайтесь заранее планировать день, чтобы избегать переутомления и равномерно распределять учебную нагрузку, совмещать ее с физическими упражнениями – зарядкой и прогулками.

Очень важно, как сами родители относятся к сложившейся ситуации, потому что дети во многом ориентируются на родителей. Если родители хотят минимизировать какие-то негативные переживания у своих детей, в связи с переходом на дистанционный формат обучения, им самим не нужно демонстрировать свое негативное отношение, транслировать его. Родителям, как правило, сложно воспринимать новое и незнакомое – а дистанционное обучение до настоящего момента не было настолько повсеместным.

Поэтому первый и самый важный совет для родителей – проявите интерес к этому формату. Без предубеждений и предварительных оценок, просто понаблюдайте, как проходят занятия, какие эмоции у самого ребенка после этих занятий, насколько ему хочется прийти на следующий урок, если есть какие-то интересные мысли или идеи – обязательно поделитесь ими с преподавателем. В первую очередь нужно ознакомиться с системой и только потом выносить решение, насколько она хороша. А то получается стандартная ситуация: «Я не читал (ничего о ней не знаю), но осуждаю».

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