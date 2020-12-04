Доллар терял по рублю в день и упал ниже 74: что будет дальше

Доллар начал терять позиции и опустился до сентябрьского уровня к рублю. Фото: Иван Юдин/ТАСС

К валютным качелям в России мы уже привыкли. Но если ослабление рубля, как и поражение сборной по футболу, большинство воспринимают как нечто само собой разумеющееся, то укрепление «деревянного», как и победа сборной над одним из фаворитов, всегда удивляют.

«ОТЫГРАЛ ВСЕ ПОТЕРИ ОСЕНИ»

Неделю наша валюта завершила в большом плюсе. Последние три дня доллар терял почти по рублю в день. В итоге биржевые торги закрылись на уровне 73,9 рубля.

- Рубль завершает неделю очередным ударным приростом против доллара. Российская валюта почти полностью отбила потери этой осени, - говорит Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

По его словам, на следующей неделе укрепление может продолжиться. И курс доллара вполне может дойти до 73,5 рубля. Для сравнения, в начале ноября «американец» достигал весенних рекордов - 80 рублей за доллар. И в течение месяца постепенно терял позиции. В чем причина такого резкого укрепления именно на этой неделе?

НЕФТЯНИКИ СТАЛИ СГОВОРЧИВЕЕ

Страны - экспортеры нефти демонстрируют просто чудеса договороспособности. Если раньше каждый тянул одеяло на себя, пандемия, похоже, помогла всем сплотиться. Страны, входящие в так называемый картель «ОПЕК+», перешли к более точечному регулированию сырьевого рынка.

- Теперь условия соглашения будут пересматриваться мониторинговым комитетом ОПЕК ежемесячно, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения квот. Странам с 1 января 2021 года разрешается повысить добычу лишь на 500 тыс. баррелей в сутки. Это помогает более гибко настроить мировую добычу «черного золота». Участники боятся повторных локдаунов и повторения ситуации весны 2020 года, - говорит Иван Семченков, аналитик ГК «Финам».

По его словам, политика ограничения добычи уже приносит плоды. Мировые запасы нефти с мая по ноябрь снизились примерно на 10%, на 500 млн баррелей. То есть объемы производства сейчас, даже несмотря на пандемию и ограничения в некоторых странах, меньше, чем спрос на нефть.

- Рынок нефти в 2021 году также будет находиться в дефиците, сокращение запасов будет продолжено. Спрос на нефть полностью восстановится к докризисным уровням только к началу 2022 года, - считает Семченков.

Такое единодушие экспортеров нефти прибавила оптимизма инвесторам. В итоге котировки нефти марки Brent выросли почти до 50 долларов за баррель. Таких уровней не было с марта этого года, когда начался обвал.

С 1 января 2021 года членам ОПЕК разрешается повысить добычу лишь на 500 тыс. баррелей в сутки. Фото: REUTERS

- Росту способствовали надежды на стимулирование экономики США до конца года, а также то, что ОПЕК+ удалось выработать единую позицию и прийти к компромиссу в вопросе ограничения добычи, - говорит Михаил Шейбе, аналитик Sberbank CIB. - Инвесторов воодушевило единство, продемонстрированное ОПЕК+, и то, что участники соглашения твердо намерены не начинать ценовые войны.

По его словам, суть нового подхода, согласованного ОПЕК+, заключается в том, что он позволит избежать внезапного поступления слишком больших объемов нефти на рынок. А значит, стоимость сырья не будет резко дешеветь. Но что будет с рублем?

«РУБЛЮ НЕ ДАДУТ СИЛЬНО УКРЕПИТЬСЯ»

Тем не менее на курс доллара к рублю повлияла не только стоимость нефти. Валюта США в течение недели дешевела по отношению ко всем валютам - и к евро, и к рублю, и к валютам других развивающихся стран. Причина - все больше инвесторов склоняются к мысли о том, что та лавина денег, которую американские власти отправили на спасение экономики США, вызовет рост цен в Штатах. А это в свою очередь приведет к девальвации доллара.

- В Citigroup полагают, что в 2021 году американский доллар ослабнет на 20%. Допустим, нефть будет стоить дороже. При $55 за баррель мы вполне можем рассчитывать на курс около 70 рублей за американскую единицу, а при благоприятных инвестиционных потоках рубль может укрепиться еще больше, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

По его мнению, в перспективе полугода рубль может отыграть еще минимум 5% у американского конкурента.

- Однако слишком сильно рублю не дадут укрепиться. На наш взгляд, условные границы слишком крепкого и слишком слабого рубля пролегают в значениях 64 - 76 рублей за доллар. При росте цены на нефть Минфин вернется к покупке валюты и это уже будет удерживать рубль от резкого укрепления, - говорит Андрей Кочетков.

Доллар США в течение недели дешевел по отношению к главным мировым валютам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БИРЖЕВОЙ ПУЗЫРЬ МОЖЕТ СКОРО ЛОПНУТЬ

Правда, есть и негативные факторы. Один внутренний, другой внешний. Во-первых, инфляция растет и в России. За 11 месяцев цены выросли на 4,1%. Только за ноябрь индекс вырос на 0,7 процентного пункта. Это много. ЦБ и Минфин прогнозировали не больше 4%. А теперь в лучшем случае по итогам года инфляция остановится на уровне 4,5% годовых. Это может отразиться на курсе рубля. Чем быстрее растут цены, тем быстрее слабеет валюта.

Во-вторых, еще один возможный сценарий - вторая волна кризиса. Эксперты все чаще говорят о том, что финансовые рынки перегреты. Триллионы долларов, выделенные Америкой, Европой, Японией и Китаем для помощи экономики, оказались на бирже. И это привело к резкому росту котировок акций. На рынке настоящая эйфория. Некоторые ценные бумаги выросли в несколько раз. Среднее увеличение индексов - от 30 до 50% всего за полгода.

- Америка перегрета. Рынок стоит в 15 раз больше, чем вся денежная масса. Для сравнения, в 2008 году перед обвалом превышение было в 8 раз. Такие расхождения всегда схлопываются за счет падения рынка, - говорит Евгений Маришин, доверительный управляющий ИФК «Солид».

В этом случае, если на биржах начнется падение, переходящее в панику, как бывает во время кризисов, курс доллара неизбежно пойдет вверх. Ведь именно в него будут бежать капиталы инвесторов.

РЕЗЮМЕ

Как видите, ситуация на валютном рынке остается неопределенной. Точно предсказать, что будет с валютой, сложно. Тем не менее в ближайшей перспективе рубль кажется более выгодной валютой. Есть потенциал для укрепления, плюс можно получить 4 - 5% годовых по рублевым вкладам (в отличие от долларовых). Но на всякий случай часть сбережений все равно лучше хранить в иностранной валюте. И евро сейчас явно предпочтительнее доллара.

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