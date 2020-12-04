Иммунолог рассказал, почему американцы "запаслись" иммунитетом к коронавирусу заранее

Мазок на коронавирус в США можно сдать, не выходя из машины. Фото: REUTERS

Одна из главных загадок нового коронавируса – это время его появления. В США проанализировали данные почти 7400 донорских образцов крови, которые были получены Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. И оказалось, что в некоторых образцах уже были специфические антитела, характерные именно для вируса SARS-CoV-2.

В СМИ тут же заговорили о том, что, получается, новый коронавирус циркулировал в популяции жителей США даже раньше, чем его обнаружили в китайском Ухане. Действительно ли это так и стоит ли тогда нам пересмотреть всю историю крупнейшей пандемии 21 века?

За разъяснениями «Комсомолка» обратилась к иммунологу, кандидату медицинских наук и генеральному директору контрактно-исследовательской компании Николаю Крючкову.

РАЗБУДИЛИ ПАМЯТЬ КЛЕТОК

Как рассказал наш эксперт, это далеко не первое исследование, при помощи которого пытаются отследить старт эпидемии в Штатах.

- Подобные исследования уже проводились по образцам крови, взятым весной 2019-го года, то есть в тот период, когда эпидемия еще явно не началась. Идея была проверить, есть ли иммунитет к новому коронавирусу у тех, кто «гарантированно» никогда с ним не сталкивался. Тогда нашли, что у очень большого процента людей есть иммунные клетки, которые настроены именно на распознавание антигенов нового коронавируса, - говорит Николай Крючков.

Данные ученых озадачили. Оказывается, у 60 процентов людей, которые ну никак не могли повстречаться с новым коронавирусом, были найдены T-специфические лимфоциты к N-антигену и у меньшего числа (от 12 до 20 процентов) к S-антигену, то есть к очень особенным участкам, характерным именно для вируса SARS-CoV-2.

- Так мог ли новый коронавирус действительно оказаться в Штатах раньше Китая? Быть может, оттуда пошла мировая пандемия?

- Наиболее вероятное с научной точки зрения объяснение другое. У сезонных коронавирусов, тех самых, с которыми мы встречаемся в нашей жизни давно и которые вызывают у нас острые респираторные заболевания, у них, как и у нового SARS-CoV-2, есть много антигенов. Есть, например, N-антигены и S-антигены - шипики. Наша иммунная система работает таким образом, что в начале распознает эти антигены, потом запоминает их. Так в ней остаются на очень долгое время клетки, которые «помнят» свою встречу с вирусом и, если что, быстро его узнают и обезвредят. Но поскольку антигены нового и сезонных коронавирусов имеют некоторое сходство, то часть из этих клеток памяти, эффекторных клеток и антител вполне могут взаимодействовать и распознавать и антигены нового коронавируса, а не только того сезонного, с которым познакомились раньше. К примеру, N-антиген и S2-антиген сезонного коронавируса человека OC43 и SARS-CoV-2 весьма похожи, - говорит Николай Крючков.

ПОЛЕЗНЫЙ КОРОНАВИРУС

Если посмотреть на данные исследования, то из всех образцов антитела и M, и G-классов были у 39 человек и 8 человек имели только M. Это означает, что острая коронавирусная инфекция была у некоторых доноров незадолго до взятия образцов крови. Ведь иммуноглобулины M сохраняются максимально до 2-х месяцев с момента начала заболевания.

- Затем ученые проверяли самое интересное. У SARS-CoV-2 есть антиген S1 и это очень специфический антиген, такого нет у других коронавирусов. Так вот, по этому параметру положительным оказался всего 1 образец из почти 7400. Достаточно много образцов (84) показали разную по силе нейтрализующую способность к коронавирусу. То есть они действительно активны против нового коронавируса, пусть слабо или средне, но все-таки активны, - говорит Николай Крючков.

- Получается, что пусть совсем немного американцев, но «познакомились» с новым коронавирусом раньше, чем его нашли в Ухане?

- Самое вероятное объяснение тут все-таки кроссреактивность иммунитета на разные вирусы одного семейства. Некоторым людям, можно сказать, повезло, и они переболели тем сезонным коронавирусом, который максимально похож на SARS-CoV-2. К тому же у них в принципе оказался хороший иммунитет, без нарушений, без дефицита. Таких людей очень мало, как показало исследование меньше одного процента из числа доноров, но они есть. Нельзя исключать и того, что новый коронавирус все же мог «прилететь» в Штаты на самолете, правда, немного пораньше, чем все думали. Пока в декабре Китай занимался тем, что решал ситуацию в Ухане, ограничений на международные перелеты еще не было. Сохраняется и вероятность ложноположительных результатов тестов.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Почему одни люди переносят COVID-19 легче других? Быть может, некоторые люди легче переносят ковид сейчас, потому что они переболели весной прошлого года похожим на SARS-CoV-2 сезонным коронавирусом?

- Да, это возможно. Но тут нельзя исключать и другие факторы, влияющие на тяжесть течения ковида. Например, то, какие у человека хронические заболевания, какую дозу вируса он получил при инфицировании. В том числе в большой степени, как стало сейчас понятно, тяжесть течения болезни зависит от состояния неспецифического иммунитета, от того, насколько хорошо работает система, регулирующая выделение гамма интерферона. Это важнейший противовирусный цитокин, и если с ним есть какие-то проблемы, то первая линия обороны организма, можно сказать, провалена изначально. И тогда организму приходится стрелять по вирусу уже из пушек, раз первая линия обороны сдана.

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