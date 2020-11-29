Эффективен ли «Арбидол» против коронавируса?

Для лечения коронавируса врачи сейчас активно назначают «Арбидол».

Наверное, вы знаете, что для лечения коронавируса врачи сейчас активно назначают «Арбидол». Мэры городов проверяют его наличие в аптеках, чтобы быть уверенными в том, что препарата хватит всем1.

Умифеновир (действующее вещество препарата «Арбидол») входит в рекомендации по лечению и профилактике COVID-19 Минздрава РФ2, а также активно используется в КНР3. St George’s University of London также включил его в список рекомендуемых лекарственных средств4. За последний год в базе PubMed появилось больше 90 новых публикаций, посвященных препарату5.

В конце апреля — начале мая 2020 года в сети появилось несколько новостей, касающихся его применения при лечении коронавируса. Австралийские исследования доказали, что молекула умифеновира (действующее вещество «Арбидола») блокирует активность вируса6. Об этом написал «Московский комсомолец».

Китайские исследования выявили, что при монотерапии «Арбидолом» через две недели после начала приема у пациентов в крови не было обнаружено коронавируса, тогда как у тех, кто принимал препарат против ВИЧ («Калетру»), вирус оставался в 47% случаев7. Об этом писала газета «Известия».

В апреле китайские ученые опубликовали рандомизированное контролируемое клиническое исследование, в котором сравнивалась эффективность «Арбидола» с эффективностью «Калетры» и плацебо для лечения пациентов с умеренной формой COVID-198. К сожалению, данных, доказывающих эффективность или не эффективность этих препаратов получено не было, однако в группе, получавшей «Калетру» наблюдались негативные побочные эффекты.

22 апреля, основываясь на результатах этого исследования, Lenta.ru выпустила материал, в котором утверждала, что «Арбидол» не помогает при COVID-19 и вызывает у пациентов негативные побочные эффекты9.

16 сентября было опубликовано исследование иранских ученых, также проведенное по всем современным стандартам10. Они также сравнивали действие «Арбидола» и препарата «Калетра». В испытаниях приняли участие 100 добровольцев. Полученные данные показали, что пациенты, принимавшие «Арбидол», быстрее выздоравливали и получали лучшие результаты на КТ. Ученые порекомендовали провести более масштабное исследование.

Вплоть до ноября 2020 года во всем мире выходят статьи, посвященные применению «Арбидола» при коронавирусе. Даже за время работы над этой статьей в базе данных PubMed появилось несколько новых публикаций.

К концу апреля клинических исследований на людях было уже 10. Часть продемонстрировали хорошие результаты, часть — нет. Но однозначного вердикта не было. Исследования продолжаются.

Доклинические исследования

Изначально эффективность «Арбидола» против коронавируса исследовали в доклинических испытаниях, то есть in vitro (на группах клеток в пробирках), in silico (на компьютерных моделях) и с помощью испытаний на животных. Препарат на всех этапах показал результат, достаточный для того, чтобы провести клинические исследования на людях11.

Клинические исследования

В марте ученые провели рандомизированные клинические исследования, сравнивая эффективность «Арбидола» и «Фавипиравира». Результаты показали, что два эти препарата одинаково эффективны против вируса12.

В июле китайские ученые наблюдали течение заболевания у 69 пациентов с COVID-19 в госпитале города Ухань. Результаты показали, что включение в схему лечения умифеновира ускорило выздоровление и снизило смертность13.

Ретроспективное исследование эффективности арбидола у 220 пациентов с COVID, также проведенное летом в Китае, показало, что у 80% пациентов, принимавших «Арбидол», температура нормализовалась на 3 дня раньше, чем у пациентов, принимавших плацебо. Элиминация вируса через 14 дней составила 72% на «Арбидоле» против 44% на плацебо14.

5 сентября ученые из Индии выпустили статью, в которой рассмотрели возможность перепрофилирования некоторых лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. В числе кандидатов был и «Арбидол», который, по замечанию исследователей, продемонстрировал хорошие результаты как на испытаниях in vitro, так и в процессе лечения15.

Обзоры эффективных против ковида лекарств

Летом 2020 года European Journal of Medicinal Chemistry выпустил большой обзор лекарственных средств, которые могут быть действенны при лечении коронавируса. В нем говорилось, что сейчас проводятся два клинических испытания «Арбидола» в рамках четвертой фазы. Они должны продемонстрировать его эффективность против COVID-1916.

В августе бразильские ученые включили «Арбидол» в обзор средств, применяющихся при лечении коронавируса, отметив, что он находится на четвертой стадии клинических испытаний17. Это означает, что его эффективность, в общем-то, уже доказана. Теперь препарат проверяют на побочные эффекты18.

В тот же период другая группа индийских ученых выпустила масштабную аналитическую работу, в которой рассматривались 5621 статья и 22 исследования, вышедшие в свет с начала пандемии. Эксперты сделали вывод о том, что самым оптимальным вариантом лечения COVID-19 является применение гидроксилхлорина в сочетании с азитромицином, кортикостероидами и другими препаратами, в том числе с «Арбидолом»19.

Так работает «Арбидол» или нет?

У ученых нет сомнений в том, что «Арбидол» способен воздействовать на белки на поверхности коронавируса: доклинические исследования однозначно подтверждают этот факт. Сейчас решается вопрос о том, насколько эффективно лечение COVID-19 с помощью «Арбидола». Судя по результатам клинических испытаний, он справляется с профилактикой20 и облегчением симптомов у нетяжелых больных. Об этом говорит и исследование, опубликованное российскими учеными «Умифеновир и коронавирусные инфекции: обзор результатов исследований и опыта применения в клинической практике»21.

По словам ученых, «Результаты обзора показывают, что при легких и средних формах COVID-19 противовирусная, особенно ранняя, терапия может быть эффективна, но тяжелые формы COVID-19, которые характеризуются иммунопатологией легких, требуют иных подходов к лечению».

Возможно, в сочетании с другими лекарствами «Арбидол» окажется эффективен и в более серьезных случаях. Именно поэтому умифеновир находится в рекомендациях Министерства здравоохранения РФ для лечения коронавируса, неизменно появляется в китайских рекомендациях и исследуется учеными во всем мире.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

1 https://news.sarbc.ru/main/2020/10/20/253144.html

2 https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/548/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v.9%29.pdf?1603730062

3 http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202008/0a7bdf12bd4b46e5bd28ca7f9a7f5e5a.shtml

4 http://far.org.ru/files/ssc-covid19-guidlines.pdf

5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=arbidol

6 https://www.mk.ru/social/health/2020/04/30/avstraliyskie-uchenye-raskryli-mekhanizm-deystviya-arbidola-na-koronavirus-sarscov2.html

7 https://iz.ru/1003602/2020-04-23/v-kitae-izuchili-deistvie-lekarstv-na-covid-19

8 https://medspecial.ru/for_doctors/21/31298/

9 https://lenta.ru/news/2020/04/22/arb/

10 https://assets.researchsquare.com/files/rs-78316/v1/ee0d4c71-2ce5-4e74-b667-2767364952cb.pdf

11 https://medspecial.ru/for_doctors/21/31298/

12 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v4

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17 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32514689/

18 https://regmed.biz/services/klinicheskie-ispyitaniya-lekarstvennyih/fazyi-klinicheskih-issledovaniy/

19 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32809210/

20 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32574310/

21 https://omnidoctor.ru/library/izdaniya-dlya-vrachey/terapevticheskiy-arkhiv/v-pechati-2020/umifenovir-i-koronavirusnye-infektsii-obzor-rezultatov-issledovaniy-i-opyta-primeneniya-v-klinichesk/