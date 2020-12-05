Андрей Белоусов и Татьяна Голикова избраны сопредседателями набсовета «Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Сопредседателями Наблюдательного совета избраны первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов и заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова.

Заместителем сопредседателей стал специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Секретарем избран генеральный директор Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов.

По итогам заседания члены Наблюдательного совета утвердили ключевые показатели эффективности деятельности Агентства на 2021 год и план развития движения Ворлдскиллс в России до 2030 года. Главными векторами станут международная кооперация, опережающая подготовка навыкам мирового уровня и содействие повышению производительности труда во всех сферах экономики страны.

Агентство Ворлдскиллс Россия (далее – АНО, Агентство) – функциональный преемник Союза «Молодые профессионалы», который за несколько лет создал в России уникальные передовые технологии подготовки профессиональных кадров. Так, только в 2020 году 234 тыс. россиян в возрасте от 10 до 83 лет прошли через систему подготовки по мировым стандартам. Профессиональное сообщество движения в России насчитывает уже более 115 тыс. экспертов. В российских регионах обновлена учебно-производственная инфраструктура (более 3,4 тыс. оснащенных по мировым стандартам мастерских), сотни предприятий и крупнейших корпораций России являются постоянными партнерами движения Ворлдскиллс. Национальная сборная России по профессиональному мастерству является мировым лидером – 1-е место в Европе и 2-е – в мире.

Новое АНО не только обретет более широкие возможности для масштабирования мировых практик профессионального обучения среди россиян, но и займется опережающими разработками, практическим прогнозированием ситуации на рынке труда, а также стандартами профессий и навыков будущего.

Деятельность Агентства будет синхронизирована с достижением национальных целей. В частности, Ворлдскиллс Россия активно включится в реализацию национальных проектов («Образование», «Демография», «Производительность труда и поддержка занятости»).

На заседании также принято решение об образовании совета директоров Агентства, который станет постоянно действующим коллегиальным органом управления и будет обеспечивать соблюдение Агентством цели, в интересах которой оно создано. В совет директоров вошли первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Песков, генеральный директор Агентства Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов.