Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 4 декабря: как лечатся звезды «Дома-2»

Ирина Агибалова уже 20 дней лечится дома, а Ксения Бородина проверила — у нее антитела, ведущая переболела в легкой форме некоторое время назад. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 4 декабря 2020:

Лечатся в больнице

86-летнего Александр Ширвиндт с супругой в субботу отправится из 52-й больницы домой. Народный артист идет на поправку, а его жена изначально чувствовала себя лучше. Ожидается получение результатов анализов, после которых супругов выпишут.

Лечатся дома

25-летняя Ирина Пинчук заставила поволноваться миллионную армию подписчиков в социальных сетях. Беременная звезда «Дома-2» заболела коронавирусом, жаловалась на высокую температуру, головокружения. Экс-участница телешоу, как это принято у блогеров, даже болезнь превратила в реалити. К счастью, беременная Инна не стала заниматься самолечением, получила рекомендации врача. Ей уже лучше – температура спала, ну а тесты подтвердили COVID-19. Температура прошла, но появился кашель – Пинчук лечится. Ну а в инстаграме устраивает шоу – обливает себя с головы до ног лаком для волос, демонстрируя отсутствия обоняния.

56-летняя Ирина Агибалова болеет двадцатый день. Еще одна экс-звезда «Дома-2» приближается к победе над коронавирусом. Ирина мужа не заразила, хотя именно он за ней ухаживал. Агибалова лечение получала с помощью онлайн консультаций с докторами. Температура спала, женщина уже погрузилась в домашние хлопоты. Однако до полного восстановления пока далеко. Ирина Александровна: «Сказать, что полностью хорошо себя чувствую – не могу. Пока слабость и кашель»

51-летний Сергей Майоров работал над новым выпуском программы «Однажды» из дома, где проходит лечение от коронавируса. У телеведущего было диагностировано 20% поражение легких, самочувствие сейчас удовлетворительное, однако лечение продолжается. Сергей говорит, что чувствует себя уже значительно лучше. Приспособился к новому режиму – работа и связь с коллегами онлайн, также совершал все покупки – курьеры доставляли продукты до двери.