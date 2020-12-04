«Убийственно похожа на Раису»: Михаил Горбачёв отрецензировал работу Чулпан Хаматовой

Афиша спектакля "Горбачев" Театра Наций.

Латышский режиссер Алвис Херманис сочинил спектакль из материала в общем-то для сцены не приспособленного: мемуаров, писем, интервью... Из всей этой "публицистики" он виртуозно собрал сценическую конструкцию, наполненную эпизодами из детства Михаила и Раисы Горбачёвых, их студенческой юности, первой влюбленности, рассказа о том, как долго они ходили, взявшись за руку, и не решались поцеловаться. Потом была свадьба, счастливое супружество, которое прервалось смертью Раисы Максимовны и, наконец, финал - жизнь Горбачёва после ухода жены.

Многие зрители уже определили спектакль в жанр лав-стори, и даже вспомнили про Ромео и Джульетту. На мой взгляд, к шекспировским страстям эта история не имеет отношения. Она увлекательна не страстями, а, как раз наоборот, своей гармонией, ладностью, согласием этих удивительных и глубоких отношений мужчины и женщины.

Вроде бы Горбачёв не принимал ни одного политического решения без совета с Раисой. Ему даже пеняли за это, мол, слишком большая любовь мешала руководить государством.

В спектакле на эту тему есть эпизод, когда после августовского путча Горбачёвы вернулись из Фороса и у Раисы Максимовны случился микро-инсульт. Вместо того, чтобы выйти к народу, Горбачёв поехал в больницу к жене, сказав знаменитую фразу: «Я женат на своей жене, а не своей стране». И это было роковое политическое решение. Он был солдатом любви, оставшимся верным своей даме до конца.

На сцене Горбачёва и Раису играют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Важна ремарка: Миронов, Хаматова и сам Херманис считают Михаила Сергеевича человеком безупречной порядочности, героем, разрушившим Берлинскую стену, остановившим войну в Афганистане, подарившим независимость Прибалтике. С этим настроем и задуман спектакль даже при всех горбаче вских противоречиях. Его общественные деяния и политическая карьера остаются за кадром. Кремлевские интриги, номенклатурная борьба, политические ошибки упоминаются как фон в рассказе о человеке. Период с 1985 и до 1991 года, когда Горби был у власти пропущен. Эти вехи иллюстрируют политические карты, которые появляются на видеопроекции: сперва - карта СССР, потом – того, что от него осталось. При Горбачёве империя рухнула.

Фото: Ира Полярная @ theatreofnations.ru

В спектакле Горбачёв и Раиса - обычные люди. В этом и есть загадка, которую пытается разгадать режиссер. Как из тракториста из Ставропольской глубинки родился политик мирового масштаб? Как из отличницы из Стерлитамака вылупилась первая леди великой страны? Какие природные таланты позволили им стать тем, кем они стали?

Фото: Ира Полярная @ theatreofnations.ru

«Химия», которая существовала между Раисой и Горбачёвым, рождается между Мироновым и Хаматовой на наших глазах.

Сцена становится актерской гримеркой. Актеры меняются внешне, разминают голос, ищут интонацию, рассуждают о Горбачёве и Раисе, об их отношениях. В речи Миронов неожиданно появляется знакомый южнорусский говор. Его природный тенор звучит почти как баритон. Хаматова стараясь повторить «интонацию удивления», которая была у Раисы. Чулпан по крупицам собирала ее образ по собственному ощущению. Интервью и документальных свидетельств, с которых можно было бы «снять» Раису, осталось мало. Но когда Михаил Сергеевич (не Евгений Миронов, а настоящий Горбачёв) посмотрел спектакль, его рецензия на работу актрисы была предельно короткой: убийственно похожа.

Фото: Ира Полярная @ theatreofnations.ru

Как часто бывает в спектаклях Херманиса (он не только режиссер, но и художник-сценограф) в «Горбачёве» аскетичная сценография. Помимо гримировочных столов с зеркалами, на сцене стоит кушетка и странный столик, похожий на мебель из ИКЕА… В зависимости от ситуации они «иллюстрируют» то комнату в студенческом общежитии, то кремлевский кабинет. Магия в том, что даже в условных интерьерах удается дать ощущение, что действие происходит в общежитии МГУ или на правительственной даче, где жили Горбачёвы когда переехали в Москву. Задолго до них на этой даче жил один из главных большевиков - Серго Орджоникидзе. По легенде именно за этим столом, который уже не кажется ширпотребом, а, наоборот, массивным и дубовым, он якобы застрелился.

Над спектаклем трудился большой коллектив. На поклоны выходит целая бригада его создателей. За «приметы эпохи» в костюмах, за все эти шапка-«пирожок», шифоновые платья и малиновые блузы с бантом (на самом деле костюмов гораздо больше, они едва умещаются на двух напольных вешалках) отвечала художник Виктория Севрюкова. Сложный грим, парики, силиконовая маска для «пожилого» Горбачеве - дело рук художника по гриму Анны Никулиной.

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