Когда появится иммунитет после прививки от коронавируса и где в России болеют меньше всего

Самый интенсивный рост заражений коронавирусом в ноябре пришелся на россиян в возрасте 39-49 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ СИТУАЦИЯ В 4 РАЗА ХУЖЕ, ЧЕМ ПО СТРАНЕ

Сильнее всего от коронавируса в нашей стране сейчас страдают Карелия и Санкт-Петербург. Показатели заболеваемости там составляют 63 человека на 100 тысяч жителей и более 69 на 100 тысяч соответственно. При том, что в среднем по России эта цифра за последнюю неделю достигла порядка 19 человек на 100 тысяч, сообщила на брифинге, посвященном ситуации с распространением COVID-19, вице-премьер Татьяна Голикова. То есть северная столица по заболеваемости обгоняет страну почти в 4 раза.

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Лидером среди самых благополучных регионов по статистике за последнюю неделю стал Татарстан. Там на каждые 100 тысяч жителей ковид регистрируют всего у двух человек. Специалисты по туризму прогнозируют, что в конце декабря-январе Казань может стать всероссийским центром празднования Нового года. В городе сегодня минимальные противоэпидемические ограничения, низкая заболеваемость, и места в отелях раскупаются, как горячие пирожки.

- Ситуация в регионах, конечно же, серьезно различается. Но в среднем динамика эпидемического процесса в стране позволяет нам с осторожностью говорить о некотором замедлении темпа распространения коронавирусной инфекции, - отметила Голикова. - По сравнению с 1 ноября число регионов, где мы видим такое замедление или некоторую стабилизацию, возросло с 50 до 61. Количество регионов, где продолжается рост заболеваемости, снизилось с 33 до 23.

Самый интенсивный рост заражений коронавирусом в ноябре пришелся на россиян в возрасте 39-49 лет - таких стало больше аж на 74%! А также число заражений подскочило среди 50-64-летних - на 68% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

- Поэтому еще раз хочу призвать вас к соблюдению санитарных мер, - напомнила вице-премьер.

Санкт-Петербург. Пациент с коронавирусной инфекцией в отделении реанимации в Александровской больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

СВОБОДНА ЧЕТВЕРТЬ КОВИДНЫХ КОЕК

По последним данным в России проведено более 77 млн тестов на ковид. Сейчас мы проверяем на коронавирус в 3-4 раза больше, чем весной, отметила зампред правительства.

По нынешним правилам на больничные койки попадают, как правило, пациенты с тяжелой формой COVID-19 (остальным предлагают лечиться дома под медицинским наблюдением).

- На утро вчерашнего дня было занято 75,9% коечного фонда, это средний показатель в стране. Соответственно, свободны в среднем 24% мест под ковид в больницах, - рассказала Голикова.

По последним данным, в России проведено более 77 млн тестов на ковид. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самая критичная ситуация сейчас в четырех регионах, где занято свыше 90% ковидных коек. Это Санкт-Петербург, Смоленская, Орловская области и Севастополь.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА НА ДОМ: КТО И КОГДА ДОЛЖЕН ВЫДАТЬ

Чтобы снять напряжение с больниц, регионам из федерального бюджета были выделены средства на закупку лекарств для пациентов, лечащихся дома.

- Примером качественной работы в этом направлении стала Москва, которая еще во время весенней волны эпидемии ввела такое лекарственное обеспечение, - сказала Татьяна Голикова. - Сегодня эта модель распространена на всю страну.

Как на практике получить бесплатные лекарства?

«Механизм предоставления препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 определяется регионами самостоятельно», - пояснила вице-премьер. При этом Минздрав и Росздравнадзор разослали по всей России методические рекомендации, которыми следует руководствоваться, напомнила Голикова. В частности, по ее словам, методичка предписывает начинать терапию на дому (то есть выдавать лекарства) уже в первый день обращения за медпомощью всем больным, у которых подтвержден ковид. А также препараты должны предоставлять пациентам с подозрением и вероятными случаями COVID-19 - с характерными симптомами. «Все мы их уже хорошо знаем», - сказала зампред правительства. Бесплатные лекарства должны выдавать, не дожидаясь результатов лабораторных исследований для подтверждения диагноза.

Регионы обязаны организовать все так, чтобы больным людям не приходилось посещать аптеки и поликлиники, где они рискуют заразить других, подчеркнула Голикова.

КОНКРЕТНО

Лекарства должны доставлять пациентам на дом выездные бригады поликлиник или бригады неотложной медпомощи. А также возможна доставка волонтерами при соблюдении всех мер инфекционной безопасности.

- Хочу обратить внимание еще раз: средства на организацию такой доставки лекарств выделены из федерального бюджета всем регионам страны. Это 10 миллиардов рублей. Регионы имеют право использовать их на любые мероприятия, направленные на борьбу с ковидом, - пояснила Голикова.

ВАЖНАЯ ТЕМА

О вакцинации

- На сегодня зарегистрированы и проходят пострегистрационные клинические исследования две российских вакцины от COVID-19, - напомнила вице-премьер. - Это «Спутник V», разработанный НИИ им.Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». Еще одна вакцина, разработанная институтом им.Чумакова, проходит II фазу клинических исследований, которая завершится предположительно в конце декабря.

К 1 декабря выпущено и введено в гражданский оборот 168 тысяч доз вакцины «Спутник V». Выпуск в гражданский оборот «ЭпиВакКороны» планируется в декабре, отметила Голикова.

С конца следующей недели по поручению президента должна начаться добровольная бесплатная вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. «Вакцины будут поставляться в регионы по мере наращивания производства. Минздраву поручено определить категории граждан, которых будут прививать в первую очередь», - отметила зампред правительства. При этом уже началась вакцинация в Москве и в российской армии.

БУДЬ В КУРСЕ!

- Независимо от того, какой вакциной вы прививаетесь, важно понимать: полноценный иммунитет возникнет только через 42 дня, - подчеркнула Татьяна Голикова. - В течение всего этого времени нужно воздерживаться от посещения людных мест, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А также ограничить принятие алкоголя.

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