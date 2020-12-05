"Локомотив" дома примет "Рубин". Фото: REUTERS

Московский "Локомотив" после всех страданий в Лиге Чемпионов должен сыграть важный поединок в чемпионате России. Неделю назад "Рубин" Леонида Слуцкого победил дома ЦСКА со счетом 1:0. Так что казанцы после того успеха стали крайне сложным соперником для команды Марко Николича. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Рубин 5 декабря 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Рубин имеет свою историю. Команды играли между собой 37 раз. 10 побед у "Рубина", 13 у "Локомотива", а еще 14 встреч завершились вничью. В первом круге в Казани "Локо" добился победы со счетом 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Рубин 5 декабря 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет "Локомотив". Скорее всего, москвичи одержат победу над "Рубином". Однако же казанцы в прошлом туре доказали - они могут победить даже лидера РПЛ в лице ЦСКА.

Стартовые составы на игру Локомотив - Рубин 5 декабря 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Локомотив - Рубин начнется в 14:00 по московскому времени 5 декабря 2020.

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Рубин можно будет посмотреть 5 декабря 2020, начиная с 14:00 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Москве днем в субботу, 5 декабря.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.