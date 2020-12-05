"Спартак" будет биться дома с "Тамбовом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце прошлого сезона победа тамбовчан над "Спартаком" стала одной из самых громких сенсаций. Теперь же положение дел поменялось. Спартаковцы - в топ-3 чемпионата России, а тамбовский клуб испытывает серьезные проблемы по всем фронтам. Повторение подвига станет сенсацией. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Тамбов 5 декабря 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Тамбов имеет свою особенную историю. Три раза команды играли между собой. 1 победа у "Спартака", 2 - у "Тамбова". В первом круге в Саранске 26 сентября "Спартак" победил 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Тамбов 5 декабря 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет "Спартак". Тут расклады могут быть только одни - сколько забьет московский клуб соперникам.

Стартовые составы на игру Спартак - Тамбов 5 декабря 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Спартак - Тамбов начнется в 16:30 по московскому времени 5 декабря 2020.

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Тамбов можно будет посмотреть 5 декабря 2020, начиная с 16:30 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Москве днем в субботу, 5 декабря.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.