Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 5 декабря 2020

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ПОМОЩЬ ВОЙСКАМ

"4 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею Шехидов и почтили память наших шехидов. Глава государства возложил цветы к памятнику” Вечный факел " первой леди Мехрибан Алиевой. Прозвучал государственный гимн Азербайджана", - сообщает официальный сайт президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Там же появилось поздравление Ильхаму Алиеву от президента Конгресса бухарских евреев США и Канады Бориса Кандова:

"20 процентов оккупированной территории Азербайджана было освобождено через 30 лет. Это было очень знаменательное событие в новейшей истории Азербайджана. Это событие показало намерение азербайджанского народа жить и работать на своей земле. В вашей стране большой семьей живут представители более ста национальностей, в том числе еврейского народа - горские, грузинские, Русские евреи. Эта большая победа-результат сформировавшейся за долгие годы благодаря вашему неустанному труду совершенной внешней политики и дипломатии, нерушимой внутренней гармонии, а также единства и равенства всего населения Азербайджана", - говорится в поздравлении.

В обращении также указывается, что "Конгресс бухарских евреев США и Канады - многопрофильная организация, созданная в Нью-Йорке в 1999 году и объединяющая более ста организаций и религиозных общин в Северной Америке" и имеющая газету “The Buckharian Times”.

"Еще раз поздравляю вас, братский азербайджанский народ, личный состав славной Азербайджанской Армии с исторической победой", - пишет Кандов.

Поддерживают Баку не только морально, но и материально. Сайт Минобороны Азербайджана опубликовал данные о средствах, которые поступили в Фонд помощи Вооруженным силам, который был создан 17 августа.

"На 1 декабря текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 210.625.007,86 манат, 11.171.613,65 долларов США, 181.319,42 евро, 495.561,33 турецких лир, 1.844,72 фунт стерлингов и 5.398.550,00 рублей. А с 1 ноября по 1 декабря в Фонд помощи Вооруженным Силам поступили средства в размере 12.611.973,40 манат, 175.507,81 долларов США, 15.723,23 евро, 40 турецких лир, 550 фунт стерлингов и 336.000,00 рублей", - перечисляет поступившие средства военное ведомство Азербайджана.

ТОЛЬКО С РОССИЕЙ

"Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян особо отметил масштабную работу, проводимую в армии и заверил, что будут приняты меры по преобразованию и укреплению системы безопасности и обороноспособности Армении. Он затронул вопросы, связанные с сотрудничеством с российским миротворческим контингентом", - сообщает сайт ведомства.

"Только одна страна может помочь нам в этом, и это Россия. Армения должна вести поиск более глубоких формул интеграции с Россией. Нагорный Карабах и армянская армия понесла серьезные потери в технике. Мы не можем восстановить боеспособную армию своими силами", - заявил армянским СМИ экс-президент Армении Роберт Кочарян, подчеркнув, что у Армении на это не хватит ни сил, ни средств.

Он также отметил, что его стране нужна власть, которая пользуется безоговорочным доверием. И посоветовал поспешить, так как "Турция делает все, чтобы ослабить Ереван и он не исключает "риск второго удара" по Армении.

ООН ЗА ПЕРЕГОВОРЫ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Ереван и Баку продолжить переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для достижения устойчивого мира.

"Генеральный секретарь ООН призывает Ереван и Баку возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться устойчивого урегулирования. Он также призывает правительства и народы Армении и Азербайджана встать на путь диалога, ведущего к региональному миру, стабильности и процветанию", - заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

Похоже, что США постепенно отходят о выборов. Там вдруг вспомнили о карабахском конфликте: заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ вдруг заявил, что "силовое урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха невозможно".

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