София Ротару приехала в Москву: перед концертом певица сдаст тест на COVID-19

73-летняя София Ротару старается соблюдать меры предосторожности из-за пандемии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

73-летняя София Ротару старается соблюдать меры предосторожности из-за пандемии. Но делает исключения - участвует в записи новогодних телевизионных огоньков на Украине и обещает выступить сегодня в Москве на концерте «Песня года 2020».

Как народная артистка СССР готовилась к новогоднему концерту – ее невестка Светлана Евдокименко продемонстрировала в stories инстаграма, опубликовав кадры примерки нарядов с подписью «Песня года 2020». Платье, которое примерила София Михайловна красного цвета, модного силуэта – широкий рукав, воланы. Стилисты говорят, что встречать год белого металлического Быка лучше в любом наряде, кроме красного. Мол, Быка красный провоцирует на безрассудные поступки – но мало, кто верит в такие приметы. У артистов свои приметы – на новогоднем концерте наряд должен быть непременно новым, неодеванным ранее. К тому же, артисты такого уровня привозят чемоданы одежды, чтобы на месте определится с главным платьем.

Стоит отметить, что на сегодняшней записи «Песни года 2020» будут соблюдены все меры предосторожности. Вся команда, обслуживающая мероприятие, артисты и их многочисленные команды – сдают тесты на коронавирус.

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Ведущие концерта Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Ночью накануне мероприятия Лера поделилась инструкцией, которую получили все задействованные в «Песни года» специалисты и артисты. Вот его текст. «Для того, чтобы наш концерт прошел не только празднично, но и безопасно, все участники сдают тесты на коронавирус. Все технические работники, режиссерско-постановочная группа, пресса, балет «Тодес», оркестр, организаторы, ТВ группа, авторы сдали тест ПЦР. На площадку будут допущены только имеющие отрицательный результат. Артистам и их коллективам предлагаем сдать экспресс-тесты в день концерта, то есть 5 декабря. Для этого мы предоставляем вам тест-системы. Утром в день мероприятия, следуя инструкции, проведите тестирование и отправьте результат в виде фотографии на почту (указан адрес)».

Поклонники надеются, что все их артисты сегодня получат отрицательные тесты на COVID-19 и примут участие в записи новогоднего концерта. «Песню года 2020» покажут на канале «Россия» 1 и 2 января 2021 года

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