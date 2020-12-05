Кандидат на пост главы Минфина США заявила об американской трагедии

Джанет Йеллен назвала кризис в стране «историческим» Фото: REUTERS

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которую недавно представил Байден, заявила, что экономический кризис в стране, вызванный пандемией коронавируса, достиг исторических масштабов.

«Это американская трагедия, нам необходимо действовать безотлагательно», – сказала Йеллен.

По ее мнению, промедление в борьбе с экономическими проблемами приведет к еще большему спаду и нанесет непоправимый ущерб самым незащищенным слоям населения.

Ранее Байден заявил, что никто в стране не способен справиться с кризисом лучше, чем Йеллен, а также назвал ее «выдающимся экономическим мыслителем нашего времени».

Джанет Йелен 74 года, она в течение четырех лет занимала пост председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, уступив его в 2018 году Джерому Пауэллу. Имеет степень доктора философии Йельского университета, преподавала в Калифорнийском университете, Гарварде и Лондонской школе экономики. После ухода с должности в ФРС работала в Центре налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике Хатчинза.

В 2015 году журнал Forbes включил Йеллен в список наиболее влиятельных людей мира. Если она займет должность министра финансов США, то станет на этом посту первой женщиной за более чем 230-летнюю историю существования ведомства.