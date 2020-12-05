Картину Ренуара продали за $1,18 миллиона

Картина «Маленький художник», принадлежащая кисти выдающегося французского живописца и скульптора Пьера Огюста Ренуара, ушла с молотка на аукционе Christie's за $1,18 миллиона. Фото: wikimedia.org

Картина «Маленький художник», принадлежащая кисти выдающегося французского живописца и скульптора Пьера Огюста Ренуара, ушла с молотка на аукционе Christie's за $1,18 миллиона.

Организаторы торгов отметили, что эта сумма вдвое превысила предварительную оценочную стоимость полотна.

Картина написана в 1907 году, на ней изображен самый младший и самый любимый сын художника. Маленький Клод родился, когда самому Огюсту уже исполнилось 60. Это событие стало великой радостью в семье и неудивительно, что художник тратил очень много времени, чтобы запечатлеть на холсте любимое чадо.

В пресс-службе аукциона сообщили, что произведений искусств, датируемых концом XIX-началом XX века, было продано на общую сумму свыше $10 миллионов.

В частности, за $1,014 миллиона нашла своего нового обладателя картина Пабло Пикассо «Мужчина с сигаретой», написанная художником в 1964 году.

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За полотно итальянского живописца планируется получить более $80 миллионов (подробности).