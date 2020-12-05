Посол РФ в США: Москва не станет ввязываться в гонку вооружений с США

Анатолий Антонов уверен, что время на продление договора СНВ-3 еще есть. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В преддверии смены хозяев Белого дома, американский истеблишмент все чаще обсуждает будущие перемены во внешней политике. В частности, многие строят теории, какие отношения выстроит администрация Джо Байдена с Россией.

Москва же готова расширить сотрудничество с новой президентской командой как минимуму по пяти направлениям: борьба с эпидемией коронавируса, противостояние терроризму, космическая отрасль, стратегическая стабильность и нераспространение ядерного оружия. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая в Институте Брукингса.

- Нам необходимо восстановить каналы связи. Я мечтаю когда-нибудь увидеть, как главы МИД и Минобороны РФ и США встретятся на переговорах в Вашингтоне в формате «два плюс два», - поделился Антонов. - Это замечательный канал по обмену мнениями по различным вопросам.

Основное беспокойство у российских дипломатов вызывает договор об ограничении вооружений СНВ-3 (договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений). Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года, и до сих пор стороны так и не смогли договориться об условиях его продления. Фактически - это единственное в мире соглашение, ограничивающее военный арсенал крупнейших ядерных государств.

Несмотря на то, что времени на согласование осталось мало, Антонов уверен, что шанс пролонгировать СНВ-3 еще есть. Переговоры с администрацией Дональда Трампа до сих пор продолжаются.

- У нас есть время. Продление может получиться довольно быстро. Если сейчас кто-нибудь позвонит мне из Госдепартамента или Белого дома, я готов приехать, я готов продолжить эти переговоры, - заверил российский посол. - Мы находимся в тесном контакте с Маршаллом Биллингсли (спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями - Ред.). Он является основным переговорщиком американской стороны.

По словам посла, суть продления существующего договора, заключенного еще в 2011 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, заключается в том, чтобы не допустить разрушения российско-американских отношений в области стратегической безопасности. Ведь это соглашение нужно Москве точно так же, как и Вашингтону.

- Россия – предсказуемая ядерная держава. При любых обстоятельствах мы не станем ввязываться в гонку вооружений, которой нам открыто угрожают. Мы ответственно подходим к роли гаранта международной безопасности и сделаем все необходимое для сохранения стратегической безопасности. В первую очередь, с точки зрения обороны российского государства даже в условиях отсутствия данного соглашения, - подчеркнул российский дипломат.

В случае, если договор СНВ-3 все-таки будет пролонгирован, Москва планирует провести переговоры с Вашингтоном на тему ПРО, гиперзвукового оружия, ракет средней и меньшей дальности и др.

- Но американская администрация не поддержала наш подход и попыталась добиться от нас в рамочных договоренностях согласия на жесткий верификационный режим «заморозки» времен холодной войны, а также на выработку некоторых определений предмета будущих договоренностей. То есть предвосхитить возможный результат потенциальных переговоров, - заметил Анатолий Антонов.