Избранная президентом Майя Санду зовет молдаван на уличные протесты

Когда демократия в опасности, тут, извините, уже не до какого-то ковида. Именно такой логикой можно объяснить поведение избранного президента Молдовы Майи Санду. Фото: REUTERS

Когда демократия в опасности, тут, извините, уже не до какого-то ковида. Именно такой логикой можно объяснить поведение избранного президента Молдовы Майи Санду. Которая объявила акцию протеста в грядущее воскресенье 6 декабря и призвала своих сторонников выйти на площади и улицы Кишинева, чтобы снести действующий парламент. В котором, как она заявила, «собралась банда преступников», потворствующих Додону, решившему «узурпировать власть».

- То, что произошло в парламенте, свидетельствует о том, что в парламенте прижилась группа преступников. Этот парламент должен быть свергнут. В воскресенье мы все выходим на площадь Великого национального собрания, чтобы сказать им, что думают люди, - дословно заявила Майя Григорьевна, прервав подготовку к инаугурации.

Что же вызвало такую неподдельную реакцию госпожи Санду? Явно не тот погром, что учинили ее сторонники, находящиеся сейчас в молдавском парламенте в оппозиции, когда в минувший четверг они блокировали трибуну, выкручивали микрофоны, поломали кучу столов и оргтехники и чуть было не довели дело до драки, как это после госпереворота в 2014-м стало популярно в украинском парламенте. Хотя пара потасовок все же приключилась. Ярость Санду вызвали несколько решений, принятых правящей коалицией. И это при том, что судьба этих решений еще далеко не решена.

Первое по важности – это выведение молдавской спецслужбы СИБ (Служба информации и безопасности – местная контрразведка, аналог нашей ФСБ) из-под подчинения президента. Решение на самом деле вполне обоснованное. Как можно подчинять спецслужбы человеку, у которого, кроме отечественного паспорта в кармане, есть еще и гражданство другого государства? Замечу, не просто другого, а еще того, которое очень не прочь прибрать твою страну и поглотить ее. Но Санду посчитала сей шаг «наступлением на демократию», словно забыв, как того же Игоря Додона просто на несколько дней лишали полномочий действующего президента, чтобы принять решение, которое он бы не подписал.

Еще большим раздражителем оказались законопроекты, принятые в первом чтении о восстановлении прав русского языка в Молдове и вещания российских телеканалов в части новостных и аналитических программ, трансляция которых была запрещена, дабы оградить жителей республики от «пропаганды Москвы». При этом, у депутатов, поддерживающих нового президента, как будто кто-то отшиб память, и они забыли, как их же лидер буквально за несколько дней до выборов обещала соблюдать права русскоязычного населения республики и создать условия для функционирования русского языка.

А еще депутаты Парламента Молдовы очень сильно обидели Вашингтон. Они проголосовали за то, чтобы вернуть в собственность государства, участок земли в Кишиневе площадью 5,2 га, выделенный в 2018 году США под строительство здания нового посольства. Напомним, именно на этом участке находился Республиканский стадион, и США были весьма обрадованы, когда переговоры о приобретении этой площадки закончились в их пользу.

Посольство США отреагировало на это решение практически молниеносно. Заявив, что «США разочарованы и критикуют» принятое решение, посольство призвало вернуть участок под стадионом Америке.

- США более десяти лет добросовестно вели переговоры о приобретении этого участка. Эта отмена нарушает обязательное двустороннее соглашение и международное право, - говорится в заявлении посольства, в котором также упоминается, что Вашингтон готов вложить в строительство своего посольства более 250 млн долларов. - Мы призываем молдавские власти переосмыслить этот шаг и выполнить обязательства соглашения

Возбудились и в Евросоюзе. Правда, не по земельному вопросу, а по возможному приданию русскому языку в Молдове статуса языка межнационального общения. В этой обычно неповоротливой бюрократической структуре моментально выпустили заявление с осуждением принятого решения. Примечательна логика – новые нормы «будут служить сомнительным целям», поскольку законопроекты были поддержаны «лицами, замешанными в коррупции и мошенничестве». Не говоря о том, что налицо явная иллюстрация пословицы «в огороде бузина, а в Киеве дядька», по этой логике саму Санду нельзя было выбирать президентом, поскольку уж она-то была замешана не в одном коррупционном скандале.

Реакция ничем не сдерживаемой ярости со стороны Санду и ее сторонников показательна. Даже не говоря о том, что у принятых решений шансы стать законами весьма малы (в руках прозападных сил Конституционный суд республики, который с величайшей вероятностью посчитает их принятыми с нарушениями и отменит, даже если не станет признавать антиконституционными). Сам намек движения в сторону от согласованных с Западом векторов вызывает у нового президента и поддерживающих ее сил, форменную истерику.

Что же касается Додона и поддерживающих его партий, то их действия можно сейчас квалифицировать лишь как попытку «хорошей мины при плохой игре». Пытавшийся в течение ряда лет строить «богатовекторную» политику пока еще действующий президент упустил время (из-за чего и проиграл выборы, по большей части), проявил нерешительность, и все, что сейчас ему остается – пытаться такими независимыми и «пророссийскими» шагами напомнить избирателям о своей «ориентации» в надежде, что избиратель не забудет и учтет эти нынешние шаги при голосовании на досрочных выборах в парламент. Шансы на это, мягко говоря, не слишком велики. В отличие от самих досрочных выборов в высший орган законодательной власти в республике, о которых сейчас в Молдове не говорит разве что немой политик.