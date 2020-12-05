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«Коронавирус? И что мы теперь должны лечь и умереть?»: Виктория Боня боится чипирования, но не толпы народа на своей вечеринке в Москве

На праздновании 41-го дня рождения звезды «Дома-2» собрались гости и журналисты
Ирина ВИКТОРОВА
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Виктория Боня впервые за долгие годы устроила многолюдную вечеринку в честь дня рождения.

Виктория Боня впервые за долгие годы устроила многолюдную вечеринку в честь дня рождения.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория Боня закатила вечеринку в московском ресторане. Экс-участнице «Дома-2» исполнился сорок один год в конце ноября, тогда она была в ОАЭ. А вот теперь прилетела в Москву, чтобы шумно погулять. Гостей и прессы навскидку было около пятидесяти человек. Одно дело, когда «большие артисты» празднуют дни рождения в кругу гостей и коллег: знали бы вы какие меры безопасности там соблюдаются. Как известно почти все в этом «узком кругу» либо уже привились, либо имеют антитела, либо тестируются на входе. И уж точно не приглашают телевизионщиков со всех музыкальных телеканалов страны. К слову, чтобы теперь попасть на запись новогодних огоньков или «Песни года» все журналисты, как и артисты, сдают тест на COVID-19.

Виктория Боня на свою встречу с друзьями позвала журналистов, чтобы зафиксировать «момент триумфа» — другими словами напомнить о себе. Тем более, что на вечеринке был сам Марат Сафин. Прославленный спортсмен теперь периодически появляется рядом с Викторией Боней, скромно не опровергая и не подтверждая роман. 40-летний Марат - завидный холостяк, а поэтому интерес прессы и интрига обеспечены. Боня нарочито долго поправляет Марату галстук под бдительным оком камер… «Это глубокий и очень высокодуховноразвитый человек. Действительно в моей жизни он играет немаленькую роль, даже сам того не подозревая…» - вот так комментирует отношения с Маратом Вика. Сам Марат на прямой вопрос об отношениях с Боней был однозначен: «Я у нее на дне рождении – я с ней дружу, общаюсь».

Вика встречала гостей в очень модном платье: серебро с глиттером. Платье виновницы торжества блестело и переливалось.

Вика встречала гостей в очень модном платье: серебро с глиттером. Платье виновницы торжества блестело и переливалось.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот Боня уже переодела сверкающее платье и в белом костюме с плеткой и сигаретой изображает на сцене эротический танец – почти как Ксения Собчак на своей свадьбе. Но экс-ведущая «Дома-2» смотрелась все же более гармонично на танцполе – в отличии от экс-участницы того же «Дома-2».

Провокационный вопрос от телевизионщиков не заставил себя ждать – кто-то из толпы корреспондентов спросил Вику не боится ли она собирать людей в разгар пандемии коронавируса. Виктория была в своем репертуаре: «И что мы теперь должны умереть? Лечь, умереть?»

Журналистам Вика сообщила, что коронавирус для нее не повод отказываться от вечеринок.

Журналистам Вика сообщила, что коронавирус для нее не повод отказываться от вечеринок.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Боня рассказала, что почти десять лет не устраивала вечеринок, не собрала друзей, а теперь вот решилась: мол, все устали сидеть дома. Видимо Виктория решила, что теперь самое время собирать толпу – с заработками стало туго, а так можно напомнить о своем присутствии в Москве. Напомним, что Боня периодически провоцирует публику – не так давно обсуждали ее предположение о том, что коронавирус – может стать поводом чипировать население планеты… Видимо чипирования Вика боится больше, чем заражения коронавирусом. Хотя она возможно уже и с антителами. Заглянули поздравить Боню Эвелина Бледанс, Анна Седокова, Виталий Гогунский и другие ее друзья. А Виктория уже похвасталась полным лифтом букетов — это ее улов с дня рождения.

Шоу-бизнесЗвезды: дом

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