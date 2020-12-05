«Коронавирус? И что мы теперь должны лечь и умереть?»: Виктория Боня боится чипирования, но не толпы народа на своей вечеринке в Москве

Виктория Боня впервые за долгие годы устроила многолюдную вечеринку в честь дня рождения. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория Боня закатила вечеринку в московском ресторане. Экс-участнице «Дома-2» исполнился сорок один год в конце ноября, тогда она была в ОАЭ. А вот теперь прилетела в Москву, чтобы шумно погулять. Гостей и прессы навскидку было около пятидесяти человек. Одно дело, когда «большие артисты» празднуют дни рождения в кругу гостей и коллег: знали бы вы какие меры безопасности там соблюдаются. Как известно почти все в этом «узком кругу» либо уже привились, либо имеют антитела, либо тестируются на входе. И уж точно не приглашают телевизионщиков со всех музыкальных телеканалов страны. К слову, чтобы теперь попасть на запись новогодних огоньков или «Песни года» все журналисты, как и артисты, сдают тест на COVID-19.

Виктория Боня на свою встречу с друзьями позвала журналистов, чтобы зафиксировать «момент триумфа» — другими словами напомнить о себе. Тем более, что на вечеринке был сам Марат Сафин. Прославленный спортсмен теперь периодически появляется рядом с Викторией Боней, скромно не опровергая и не подтверждая роман. 40-летний Марат - завидный холостяк, а поэтому интерес прессы и интрига обеспечены. Боня нарочито долго поправляет Марату галстук под бдительным оком камер… «Это глубокий и очень высокодуховноразвитый человек. Действительно в моей жизни он играет немаленькую роль, даже сам того не подозревая…» - вот так комментирует отношения с Маратом Вика. Сам Марат на прямой вопрос об отношениях с Боней был однозначен: «Я у нее на дне рождении – я с ней дружу, общаюсь».

Вика встречала гостей в очень модном платье: серебро с глиттером. Платье виновницы торжества блестело и переливалось. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот Боня уже переодела сверкающее платье и в белом костюме с плеткой и сигаретой изображает на сцене эротический танец – почти как Ксения Собчак на своей свадьбе. Но экс-ведущая «Дома-2» смотрелась все же более гармонично на танцполе – в отличии от экс-участницы того же «Дома-2».

Провокационный вопрос от телевизионщиков не заставил себя ждать – кто-то из толпы корреспондентов спросил Вику не боится ли она собирать людей в разгар пандемии коронавируса. Виктория была в своем репертуаре: «И что мы теперь должны умереть? Лечь, умереть?»

Журналистам Вика сообщила, что коронавирус для нее не повод отказываться от вечеринок. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Боня рассказала, что почти десять лет не устраивала вечеринок, не собрала друзей, а теперь вот решилась: мол, все устали сидеть дома. Видимо Виктория решила, что теперь самое время собирать толпу – с заработками стало туго, а так можно напомнить о своем присутствии в Москве. Напомним, что Боня периодически провоцирует публику – не так давно обсуждали ее предположение о том, что коронавирус – может стать поводом чипировать население планеты… Видимо чипирования Вика боится больше, чем заражения коронавирусом. Хотя она возможно уже и с антителами. Заглянули поздравить Боню Эвелина Бледанс, Анна Седокова, Виталий Гогунский и другие ее друзья. А Виктория уже похвасталась полным лифтом букетов — это ее улов с дня рождения.