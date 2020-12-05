Профессор пояснил, что в лобной доле нашего головного мозга находятся определенные нейроны, которые отвечают за осознанный подход к здоровью. Фото: Shutterstock

Сторожевой пес здоровья

- Еще Шеррингтон (британский учёный, специалист в области физиологии и нейробиологии – прим.авт.) сказал, что боль – это сторожевой пес здоровья. Когда у нас что-то не так, боль сначала шепчет очень доброжелательно, что нам что-то надо предпринять. Если мы не слышим эти сигналы, то этот месседж становится более интенсивным, - говорит заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов.

Профессор пояснил, что в лобной доле нашего головного мозга находятся определенные нейроны, которые отвечают за осознанный подход к здоровью. Если мы начнем приседать или наклоняться, что-то пить, садиться на диету, но не будем понимать смысла, не будет осознанного желания стать здоровым, все эти мероприятия рано или поздно закончатся провалом. Потому что наша психика не может пристраститься к тому что ей чуждо, к тому, что она не понимает.

- Для того, чтобы быть здоровым, важно не просто найти какое-то волшебное лекарство или новое средство, а понять, в чем причина, механизмы проблемы. И не просто устранить сигналы, которые извещают нас о возникновении проблемы, а устранить саму причину. Когда у нас вдруг течет вода, на полу мы видим лужи, мы можем вытирать эти лужи тряпками. Но стоит обратить внимание наверх и увидеть, что у нас пробита крыша, и устранить это повреждение. Но в реальности наши усилия иногда, образно говоря, концентрируются на впитывании воды с помощью современных губок, мочалок, - заметил доктор.

Почему болит?

- Рассмотрим пример сотрудников одной компании. Они сидят спиной к центру помещения. Если начальник вдруг пройдется по кабинету, у них возникнет определенный спазм в мышцах шеи, спины. Им некогда отвлечься от работы. Они одновременно едят, думают, отдыхают. Можно спрогнозировать, что у молодых людей рано или поздно возникнет либо боль в шее, либо головная боль, либо боль в пояснице. И еще какие-то нарушения сна, - отметил Алексей Данилов.

- К тому же, нас окружает не очень здоровая пищевая среда. Сегодня наша еда стала провоспалительной. Многие пациенты принимают лекарства несколько раз в день и несколько раз в день едят провоспалительную еду. Она нейтрализуют эффект лекарств. Печенья, пирожные, кетчуп, продукты, содержащие глютен, содержат субстанции, которые вызывают усиление воспаления. Боль возникает не сразу, но эти биохимические изменения рано или поздно приводят к системному воспалению, - продолжил врач.

Следующим важным фактором возникновения болей врач назвал низкую физическую активность. Когда человек мало двигается, в жировых клетках синтезируются провоспалительные цитокины, интерлейкины, свободные жирные кислоты, которые способствуют развитию онкологических заболеваний, сердечнососудистых, неврологических. И могут вносить свой вклад в развитие болевых синдромов. Малоподвижный образ жизни способствует снижению уровня тестостерона. А это ассоциируется с нарушениями сна, памяти, либидо, снижением мышечной массы и развитием остеопороза. И все эти факторы также являются факторами риска боли.

Как отметил Алексей Данилов, движение – это мощный противовоспалительный фактор и незаменимый компонент управления болью, но здесь тоже нужно подходить с умом. Если мы начнем заниматься спортом, физической активностью в вечернее или ночное время, поужинаем в час ночи, ляжем спать, а утром проснемся по будильнику, то нам обеспечен выброс и цитокинов, интерлейкинов, мы подвергаем себя риску самых разных неврологических заболеваний.

Не менее важно вовремя ложиться спать. В случае, если мы делаем это после 12 часов ночи, нарушается синтез мелатонина. А это очень важный гормон, который способствует сну и усиливает деятельность противоболевой системы, которая защищает нас от боли.

Мигрень от здоровой пищи?!

- Один из видов боли - мигрень. Ее всегда сопровождают сопутствующие симптомы. Фотофобия, когда неприятен свет. Фонофобия, когда шум, громкий звук вызывает головную боль, - рассказывает завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета. - Чтобы случилась мигрень, должна быть генетическая предрасположенность. У большинства людей чувство голода, нарушение сна, недостаточный прием воды, изменение менструального цикла не вызовут мигренозного приступа. А у лиц, предрасположенных к мигрени, это случится. В это время необходимо либо восполнить потребность в воде, в еде, уйти от стресса, прекратить активную деятельность. Если люди этого не делают, то развивается приступ головной боли, - поясняет доктор.

Способствовать развитию мигрени может световой дискомфорт. Частота мерцания флуоресцентных ламп, которые были у нас во всех школах и офисах раньше, у предрасположенных лиц очень легко может вызвать приступ мигрени. Причем глаз уже не различает мелькание, а мозг обнаруживает.

- Какой свет лучше – синий холодный или теплый желтый? Когда мы хотим сосредоточиться, решить какую-то сложную задачу, холодный синий свет дает нам бодрость. Но если этот свет сохраняется больше трех часов, это вызывает утомление. Для нашего мозга, здоровья нужно изменение. И сегодня появились такие системы освещения – биодинамическое освещение, где цветовая температура меняется в зависимости от времени суток, от погоды на улице. И человек чувствует себя как будто в натуральной среде, - говорит Алексей Данилов.

- Головную боль могут вызвать продукты, в которых содержится подвох – ксеноэстрогены. Есть как будто бы здоровая пища, но в ней какие-то вещества, которые могут на нас воздействовать. Мясо скота, который выращен интенсивным путем. Бутылка с водой, которую мы открыли, оставили в машине на целый день, она подверглась воздействию света. Она уже будет наполнена поливинилхлоридами. Яйца – как будто бы здоровая еда. Или помидоры. Или бобы – тоже считаются очень здоровым продуктом. Но если у человека есть пищевая непереносимость, это может вызвать мигрень. У каждого человека свои причины. Индивидуальный подход позволяет так скорректировать диету, что в некоторых случаях даже без лекарств приступы мигрени уходят, - отметил специалист.

По словам Алексея Данилова, необходимо выявить триггеры мигрени, обратить внимание, с чем могут быть связаны головные боли. Коррекция диеты, гигиена сна, специальные лампы дневного света, очки и средства защиты от шума могут уменьшить количество приступов мигрени. Если приступы не снижаются, то пациенту нужно носить с собой лекарства.

Иногда можно на короткий период безрецептурные противоболевые препараты принимать. Фото: Shutterstock

Насколько опасны болеутоляющие лекарства?

- Болеутоляющие препараты имеют свое предназначение. Они помогают на короткое время убрать этот сигнал опасности, который изнуряет резервы человека. В этот период надо что-то предпринять, чтобы не подвергаться повторному воздействию, вызвавшему боль. У многих пациентов нет времени этим заниматься. Они глушат боль лекарствами. Это подобно тому, как мы выключаем лампочку давления масла на автомобиле и продолжаем ехать. Можем ехать до тех пор, пока не начнет дымиться. Мы можем побрызгать аэрозолем, устранить неприятный запах и дальше ехать на этом автомобиле. Но если мы будем продолжать езду, мы можем остановиться из-за поломки двигателя.

То же самое происходит с организмом, если мы злоупотребляем препаратами. Иногда можно на короткий период безрецептурные противоболевые препараты принимать. А затем нужно на медленной скорости добраться до СТО – до хорошего специалиста, который разберет ваш конкретный случай. Вы должны что-то изменить, чтобы устранить какие-то факторы, которые способствуют мигрени, - подчеркнул Алексей Данилов.

Научиться справляться со стрессом

- При многих болевых синдромах важно научиться справляться со стрессом. Если мы держим стресс под контролем, мы становимся более производительными. Если мы теряем контроль над стрессом, мы приходим в состояние дезадаптации, - отмечает профессор.

- Есть метод глубокого медленного дыхания. Сядьте удобно в кресле. Положите руку на живот. На счет раз, два, три, четыре – делайте вдох. При этом живот должен надуваться. А при счете раз, два, три, четыре, пять, шесть – делайте выдох. Живот должен втягиваться. Пять-семь минут такого дыхания снизит частоту сердечных сокращений, может на ранней стадии определенных видов головной боли предотвратить их развитие. Сделайте эти упражнения регулярными, - посоветовал профессор.

Как уменьшить восприятие боли

- Радость, положительные эмоции, красота, хороший сон, умение управлять стрессом, отвлечение внимания, социальная поддержка, физическая активность. Все это активирует противоболевые системы и помогает справиться с болью или предотвратить возникновение боли, - отмечает врач. - Какой вид деятельности объединяет все эти аспекты? Дает радость, улучшает сон, является способом преодоления стресса, в то же время дает физическую активность и отвлекает внимание? Посмотрите на сексуальную активность. Это процесс, который может дать радость, улучшить сон. Некоторые даже забывают поблагодарить партнера за взаимодействие и сразу засыпают после взаимодействия. Улучшается работа сердечнососудистой системы. Забывают люди про ипотеку на время. Если еще имеет место определенная симпатия, то это великолепная социальная поддержка и физическая активность, - отметил Алексей Данилов.

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Болевой порог можно повысить

- Считается, что у мужчин он несколько более высокий, чем у женщин. Этот порог может модифицироваться в зависимости от того, насколько наполнена жизнь человека тревогой или радостью, хорошо он спит или плохо, правильно он питается или нет, высокий или низкий уровень физической активности, в зависимости от его уровня осознанности, способа мышления, умения преодолевать стрессы. И повышаться, если человек включает в свою жизнь эти аспекты. Мы не просто зрители кинофильма, мы можем управлять своим уровнем болевого порога. Например, занятия боевыми искусствами повышает болевой порог у человека, - подчеркнул Алексей Данилов.

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