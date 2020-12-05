"Конституция на автобусных остановках, через QR-коды": Павел Крашенинников рассказал о новом "карманном варианте" Основного закона

Павел Крашенинников
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В столице Башкирии представили первую в России «QR-Конституцию». В конце недели в вузах, МФЦ, на остановках общественного транспорта города разместили 468 стел и рекламных постеров с QR-кодами. Теперь «полистать» Основной Закон и найти нужную статью можно с помощью смартфона.
Об этой - еще одной «конституционной новинке» - нам рассказал глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников...
-... Павел Владимирович, я так понял, у вас была интересная командировка в Башкирию?
- Я там выступал два раза - по видеоконференцсвязи.
- Интерактивный вариант Конституции – это впервые?
- Да. Это, конечно, здорово. Потому что QR-коды – то, что можно снять на мобильный телефон и прочитать, в данном случае - Конституцию.
- QR-коды в Уфе - на многих остановках там, человек может подойти и посмотреть.
- Ждешь автобус – да, и смотришь текст Конституции. Я поздравляю уфимцев с воплощением такой идеи, как QR-коды.
- Говоря по старинке, это карманный вариант Конституции?
- Конечно. Очень удобный вариант. В любой момент можно заглянуть в телефон и узнать о своих правах.
Кстати, у меня вышла книжка по истории отечественных Конституций, я там эти QR-коды использую по каждой. Со всеми поправками. Мы с Уфой идем в ногу.
- Значит, можно взять вашу новую книгу, смартфон и заглянуть в Конституции, которые были в нашей истории?
- Да. А в Уфе это - Основной Закон 1993-го, с поправками, которые вступили в силу 4 июля.
- А в вашей книге?
- Все Конституции, начиная с 1918 года. В том числе - и нынешняя.
- В Уфе прошла и презентация книги правоведа Крашенинникова. Ваша книга...
- Это - по поводу советского права. Здесь я подвожу итоги. Следующая история будет связана с перестройкой и Конституцией 1993 года.
- Башкирский QR-опыт будет распространяться по России? Вы будете этому способствовать?
- Все эти технологии идут по стране и без наших «толчков»...