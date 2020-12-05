"Конституция на автобусных остановках, через QR-коды": Павел Крашенинников рассказал о новом "карманном варианте" Основного закона

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Башкирии представили первую в России «QR-Конституцию». В конце недели в вузах, МФЦ, на остановках общественного транспорта города разместили 468 стел и рекламных постеров с QR-кодами. Теперь «полистать» Основной Закон и найти нужную статью можно с помощью смартфона.

Об этой - еще одной «конституционной новинке» - нам рассказал глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников...

-... Павел Владимирович, я так понял, у вас была интересная командировка в Башкирию?

- Я там выступал два раза - по видеоконференцсвязи.

- Интерактивный вариант Конституции – это впервые?

- Да. Это, конечно, здорово. Потому что QR-коды – то, что можно снять на мобильный телефон и прочитать, в данном случае - Конституцию.

- QR-коды в Уфе - на многих остановках там, человек может подойти и посмотреть.

- Ждешь автобус – да, и смотришь текст Конституции. Я поздравляю уфимцев с воплощением такой идеи, как QR-коды.

- Говоря по старинке, это карманный вариант Конституции?

- Конечно. Очень удобный вариант. В любой момент можно заглянуть в телефон и узнать о своих правах.

Кстати, у меня вышла книжка по истории отечественных Конституций, я там эти QR-коды использую по каждой. Со всеми поправками. Мы с Уфой идем в ногу.

- Значит, можно взять вашу новую книгу, смартфон и заглянуть в Конституции, которые были в нашей истории?

- Да. А в Уфе это - Основной Закон 1993-го, с поправками, которые вступили в силу 4 июля.

- А в вашей книге?

- Все Конституции, начиная с 1918 года. В том числе - и нынешняя.

- В Уфе прошла и презентация книги правоведа Крашенинникова. Ваша книга...

- Это - по поводу советского права. Здесь я подвожу итоги. Следующая история будет связана с перестройкой и Конституцией 1993 года.

- Башкирский QR-опыт будет распространяться по России? Вы будете этому способствовать?

- Все эти технологии идут по стране и без наших «толчков»...