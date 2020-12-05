Золотые слитки и ценные полотна: сокровища, случайно найденные в США

В Соединенных Штатах СМИ время от времени публикуют удивительные истории о богатствах, найденных случайно Фото: Shutterstock

Кто-то работает сутки напролет, чтобы сколотить свой капитал, но есть и те, кому просто повезло – они нашли сокровища. В газетах США время от времени появляются материалы о таких везунчиках. Они есть в каждом поколении, и их истории удивительны.

Вспомнить хотя бы случай, который произошел в 1924 году. Хозяин старого дома, построенного в конце XIX века, задумал его снести и построить новый. Когда здание стали рушить, то обнаружили в подвале дома тайный отсек, в котором хранились монеты на сумму 100 тыс. долларов. Ответ на вопрос, откуда такое сокровище нашелся быстро, ведь в доме долгое время жил директор банка.

В 1928 году хозяин фермы по имени Джордж Махер осматривал землю с помощью металлоискателя. На глубине около метра он обнаружил сундук с деньгами, закопанными туда во время Гражданской войны. Находку оценили в одну тысячу долларов.

В 1986 году рабочие нашли потайную комнату на третьем этаже 140-летнего дома с видом на озеро Каюга в Нью-Йорке. Дверь была замаскирована деревянными панелями в тон стенам. Около нее стояли письменный стол и полки. А внутри комнаты стоял огромный сундук, доверху набитый антикварными игрушками общей стоимостью 100 тыс. долларов.

Похожий случай произошел в штате Оклахома. После смерти богатого адвоката его поместье унаследовали дочери. При осмотре дома они тоже нашли сундуки с золотыми и серебряными слитками.

Американцы находят не только деньги, но и ценные предметы искусства. Так, в 1929 году в одном из особняков в штате Коннектикут нашли портрет Авраама Линкольна и его жены Мэри Тодд Линкольн. Его продали за колоссальную по тем временам сумму. А во Флориде однажды на благотворительном аукционе купили за 2 доллара одну из работ скульптора Родена, которую позже оценили в 14 тыс. долларов.

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