Старшеклассница уговорила незнакомку назваться ее тётей, чтобы сбежать из московской больницы

16-летнюю девушку ищут сотрудники уголовного розыска Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 3 декабря в полицию позвонила дежурный врач Морозовской детской горбольницы. Хватились пациентки: 16-летней Насти (имя изменено). Подросток непростой судьбы, которая скиталась между детдомом и родителями, вдруг пропала. Медсестра растерянно объяснила, что за юной больной пришла тетя. По крайней мере, так она представилась.

— В палате Настя познакомилась с другой пациенткой. Наплела ей, что если ей не помогут сбежать, то ее насильно заберут в детский дом. Попросила, чтобы мама новой подруги представилась тетей и забрала ее, — сообщил корреспонденту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Известно, что Настя учится в старших классах школы на Юге Москвы. Ее опекуном по документам значится бабушка. Однако в семье гармонии нет: юную особу то тянет в родительский дом, к пьющему отцу, то ее определяют в детдом соцслужбы, а затем она просится обратно к бабушке.

— Поиском несовершеннолетней занимается отдел уголовного розыска. Уведомили также Следственный комитет, — добавил источник «Комсомолки».