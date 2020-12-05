Навальный попросил вид на жительство в Германии? Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В том, что Алексей Навальный стал антигероем многих прогосударственно настроенных людей вроде Сергея Колясникова, доктора Сосновского, Армена Гаспаряна, Владимира Соловьева и т.д. (список не уместится на всех полосах «Комсомолки», если напечатать его в бумажной версии газеты), нет ничего удивительного. Гораздо примечательный, что некогда лидер несистемной оппозиции отхватывает от своих или некогда «своих», близко знакомых с ним, хорошо его знающих. Сейчас многие из них выступают по отношению к «недоотравленному» со всей беспощадностью. Среди защитников Алексея остались лишь записные либералы, готовые даже педофила нарекать чуть ли не святым, лишь бы у него были «правильные демократические» взгляды и жесткая антипутинская и русофобская позиция.

Один из некогда достаточно близких соратников Алексея, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией, экс-замначальника московского штаба Навального, активно участвовавший в кампании по выборам мэра Москвы в 2013 году Виталий Серуканов давно к относится к «сборщику донатов» с нескрываемыми неприязнью, а местами даже с презрением. Что и понятно – кому как не ему знать все потайные пружины ФБК и «скелеты в шкафу» Алексея Анатольевича. И его мнение по поводу перспектив Алексея Анатольевича хотя бы в части возвращения на Родину, при всем желании, самый отъявленный «навальнист» не сможет назвать дилетантским.

- До нового года никакой Навальный не вернётся. Он боится собственной ответственности, только и всего. Не понимаю, кому это не очевидно? Свежее уголовное дело по ветерану войны и условной срок по делу «Ив Роше» ставят жирный крест на любом скором возвращении. Навальный же не герой и даже не банальный смельчак, а беспринципный деляга, включивший тараканью браваду только под крылом немецкого кайзера, - написал Виталий Серуканов в своем телеграм-канале. - Как человек, проработавший не один год под крылом Навального, внимательно наблюдающий за его уголовными перипетиями и сейчас, отмечу одно ключевое, но оставшееся незаметным событие, которое ставит вопрос о скором возвращении практически заново.

И далее Серуканов раскрывает это «ключевое событие»

- 3 декабря в Бабушкинском районном суде состоялось заседание, на котором рассматривалась апелляция Навального на ранее избранную ему меру пресечения (подписка о невыезде и надлежащем поведении). В рамках уголовного дела об оскорблении ветерана. Отмечу сразу - судья оставил меру пресечения без изменений, - но, как оказалось, не это самое интересное в посте Серуканова. А вот что. - По данным моего источника, знаковым моментом стала озвученная гособвинителем возможность получения Навальным реального срока в случае признания судом его вины. Если таковое произойдёт, то получится, что он совершил новое преступление, находясь на испытательном сроке по предыдущему делу «Ив Роше». В этом случае судом может быть принято решение об отмене условного осуждения и назначении Навальному реального срока по совокупности двух приговоров.

3 декабря в Бабушкинском районном суде состоялось заседание, на котором рассматривалась апелляция Навального на ранее избранную ему меру пресечения (подписка о невыезде и надлежащем поведении). Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Просто эффект разорвавшейся бомбы посреди милого утренника в детском саду. Что там в мешке у Деда Мороза, какие подарочки для мальчика Лешеньки? А вот, получите. Лешенька весь год вел себя не очень хорошо, а в последнее время просто начал хулиганить, пользуясь, что он вдали и его в угол не поставят. Поэтому у Деда Мороза и Снегурочки для Лешеньки один лишь подарочек - потенциально повесточка в суд.

- Говорят, адвокат уходил очень озадаченным. Ребятам в ФБК есть о чем крепко призадуматься, а их боссу очень крепко призадуматься, - пишет Серуканов, до того отмечавший в начале поста, что у него «осталось много знакомых в ФБК (бывшем и даже нынешнем) и в разных оппозиционных движухах», а потому он знает, о чем говорит. - Внутри ФБК уже пошли слушки о новом запросе вождя для получения вида на жительство в Германии.

Не просто продление срока пребывания, а вид на жительство. Это же совсем другая опера. Здесь впору припомнить ту недавнюю дезу, что СК якобы ведет доследственную проверку высказываний Навального на предмет экстремизма, и удивиться такому совпадению, что всплыла эта дезинформация очень вовремя, чтобы дать Алексею Анатольевичу лишний повод попросить бундесканцлерин о чем-то еще. Мол, хулиганы мальчика обидеть могут, если он в свой дворик вернется.

Вот только тем, кто рулит Навальным и оберегает его от всяких неприятностей (что стало вполне очевидным после увольнения пинком под зад Тимура Олевского из «Настоящего времени» всего за лишь робкий с намеками наезд на Навального в стриме у Олега Кашина), Алексей вряд ли нужен в качестве «бюргера на доверии» в Германии, где он окончательно превратится даже не в «никто», а в ничто. Хотя охранять и оберегать они его продолжают, возможно, по инерции. Олевскому, заслуженному «борцу с Россией» Путина, который был и на Майдане в Киеве, и на Донбассе (думаю, не стоит уточнять, с чьих позиций он там выступал) стоило лишь мяукнуть поперек общего хора, как контора, которой руководят из «Голоса Америки» и «Радио «Свобода» а платят из Госдепартамента США (в открытую, ничего не стесняясь) указала ему на дверь. И «безупречный послужной список», и «правильная идеологическая выдержанность» не помогли Олевскому. Нечто похожее, кстати, произошло несколькими годами раньше с известным журналистом Андреем Бабицким, который решил честно рассказывать обо всем происходящем.

Алексея Анатольевича пока берегут. Холят, лелеют. Вот только есть опасения, что когда окончательно уверятся в его бесполезности для их планов, то спишут. И не на пенсию. Надо же будет Москву в чем-то еще обвинить.