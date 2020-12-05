Владислав Игнатьев забил два гола в ворота казанского "Рубина". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Днем в субботу, 5 декабря, в Москве на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово был сыгран первый матч 17 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Локомотив" на своем поле принимал казанский "Рубин". Этот поединок открывал программу 17 игрового дня в Премьер-Лиге.

"Локомотив" на этот поединок вышел после неудачной домашней игры в Лиге Чемпионов. Всего три дня назад "Локо" уступил со счетом 1:3 австрийскому "Ред Булл Зальцбург". И осложнил перспективы попадания в весеннюю стадию еврокубков. А вот казанский "Рубин" играет только на российской арене и в Москву приехал после сенсационной победы в прошлом туре над московским ЦСКА на своем поле со счетом 1:0.

Поединок в Черкизово начался крайне неожиданно - уже на 3-й минуте "Рубин" вышел вперед. Кореец Хван Ин Бом прошелся по центру, пробил с метров 15. Мяч полетел в одну сторону, вратарь "Локомотива" Гильерме - в другую. И все, казанцы вышли вперед.

"Локо" смог отыграться еще до наступления перерыва в этой игре. После розыгрыша штрафного удара Владислав Игнатьев забил в ворота "Рубина" после того, как вратарь Никита Медведев выронил мяч.

Однако же у экспертов было другое мнение. Судья Игорь Федотов у себя в личном Твиттере написал:

- Гол в ворота Рубина нельзя было засчитывать. Медведев зафиксировал мяч 2-мя руками, а Игнатьев его выбил. Правильное решение: отмена гола.

Но рефери поединка Сергей Карасев ничего менять не стал - первая половина матча завершилась вничью 1:1.

Перед началом второго тайма, при выходе на поле, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сказал своим подопечным: "Не фолим!". Но форвард казанцев Иван Игнатьев не смог выполнить установку. На 47-й минуте матча он сфолил на Чорлуке и получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Эмоции Слуцкого в этот момент - трудно передаваемы.

"Локомотив" воспользовался своим шансом и через 20 минут забил второй мяч в ворота "Рубина". После того, как вратарь казанцев Никита Медведев сфолил на Владиславе Игнатьеве, то после просмотра видеоповтора судья твердо решил - пенальти! Штатный пенальтист "Локомотива" Антон Миранчук был безжалостен - 2:1.

За пять минут до конца поединка Владислав Игнатьев забил третий гол - 3:1! Дубль полузащитника. После розыгрыша углового Игнатьев после скидки забил третий. Для "Локомотива" победа над казанским "Рубином" стала первой успешной игрой после матчей Лиги Чемпионов. В этом сезоне "Локомотив" после матчей Лиги Чемпионов проиграл 4 раза и один раз, в матче против "Ахмата" в гостях, была ничья 0:0. И вот теперь - победа 3:1.

"Локомотив" благодаря этой победе поднялся на 5 место в чемпионате России, набрав 28 баллов. А вот "Рубин" с 24 очками - пока что девятый.

Следующая игра у "Рубина" - 13 декабря в гостях против "Тамбова". А "Локомотив" в этот же день поедет в гости к "Краснодару". Но до этого москвичам предстоит поездка в Мюнхен на игру против "Баварии" - это будет последний матч на групповом этапе Лиги Чемпионов.