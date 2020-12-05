Концерт – не спектакль! Фанаты будут тусить без масок: На выступлении группы «Кипелов» в разгар пандемии собралась толпа

В холле перед концертом — маски на подбородке, но еще есть. Фото: СОЦСЕТИ

В пятницу вечером в Москве прошел концерт группы «Кипелов». На официальных страницах коллектива видео мероприятия с ракурсов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к массовым мероприятиям в разгар пандемии. Музыканты показали себя на сцене.

Что творилось в зрительном зале и на танцполе можно узнать, посмотрев на концерт глазами зрителей – толпы людей танцуют плечо к плечу без масок у сцены. Многочисленные видео с концерта оперативно посмотрели и в Роспотребнадзоре, после чего приняли решение опечатать помещения клуба Adrenaline Stadium, где проходил концерт.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора возбудил дело об административном правонарушении - во время концерта группы «Кипелов» были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий. Администрация заведения не обеспечила контроль за соблюдением социального дистанцирования и масочного режима посетителями. Все это может способствовать распространению коронавируса, поэтому суд будет решать – концертную площадку могут закрыть на девяносто дней либо оштрафовать на сумму – до полумиллиона рублей. Так что же происходило в пятницу на концерте, и кто в этом виноват? Мы пообщались со зрителями и восстановили картинку этого вечера.

Внутри — масок у зрителей нет. Фото: СОЦСЕТИ

Менеджмент группы «Кипелов» занял ожидаемую позицию: мол, дело артистов выступать на сцене, а за все остальное несет ответственность площадка. По закону так и есть.

Удивительно, но 62-летний Валерий Кипелов в финале выступления как бы с усмешкой обращается к братающейся толпе у сцены: «Мы надеемся никто сегодня не пострадает, думаю все будет замечательно. Надеюсь, что Роспотребнадзор будет доволен. Надеюсь, что вы соблюдали все правила!» На танцполе, в зале при этом нет ни одного человека в масках, социальная дистанция не соблюдается.

Безусловно проводить концерт рок-группы с рассаженными рядком зрителями вряд ли представляется возможным – все понимали, как будет на самом деле. При этом формальности были соблюдены – входили на площадку группами, пускали внутрь помещения только в масках, кругом были расставлены санитайзеры, во время мероприятия звучали объявления о соблюдении соцдистанции и обязательном ношении масок. Но пройдя билетный контроль зрители маски сняли и отрывались на концерте по полной программе. Многотысячную толпу не контролировали – это вам не театр, где если один зритель спустил маску на подбородок, то спектакль не начнется. Концертная площадка вмещает 7 тысяч человек, однако зрителей было меньше из-за ограничительных мер.

Фанат группы Армен делится впечатлениями: «У меня со школьных лет декабрь всегда ассоциировался с концертом «Кипелов». Мы переболели еще летом всей семьей, поэтому ходить не страшно хоть куда. Было бы странно думать, что на «Кипелове» люди рассядутся в масках. Это концерт рок-группы, где все отрываются, орут, тусят…»

Толпа у сцены, а музыкант «шутит» со сцены о соблюдении «всех нужных мер». Фото: СОЦСЕТИ

Преданные фанаты спешат удалять видео из социальных сетей, чтобы не подставлять кумиров. В социальных сетях поклонники делятся в основном восторженными эмоциями. Вот самые повторяющиеся. «Валерий Александрович нас сегодня порадовал исполнением песен, которые мы давно не слышали живьём: «Я здесь!» «Беспечный ангел», «Грязь», «Возьми моё сердце». «Эмоции не передать, голос сорван, мы счастливы!» «Надеемся не заболеем, не хотелось бы…»

Вряд ли кто-то сможет отследить последствия этой многотысячной тусовки – люди будут лечиться, а не строчить претензии группе «Кипелов». После клубного концерта Бориса Гребенщикова в столице в ноябре месяце знакомый заболел коронавирусом, винил в этом только себя: «Видно там хапнул в толпе. Но кто ж меня заставлял идти?» Фанаты не могут удержаться от посещения концертов кумиров. И некоторые кумиры никак не могут сделать передышку или уж выступать по правилам — не рискуя здоровьем зрителей, от которых сами выступающие дистанцировались. Музыканты, которые переживают за своих поклонников, давно уже перенесли концерты на 2021 год.

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