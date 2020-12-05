«Враги прямо под Киевом!»: Украинскую фабрику елочных игрушек заподозрили в госизмене из-за шаров с символикой «Армии России»

Накануне Сергея Савченко каким-то нечистым занесло в поселок городского типа Клавдиево-Тарасово с населением в 5 тысяч человек, где еще более нелегкая занесла его на местную Клавдиевскую фабрику елочных игрушек.

Очередная феерическая зрада случилась в самом сердце Украины, прямо под Киевом. В нескольких километрах от украинской столицы пытливый гид-экскурсовод Сергей Савченко обнаружил признаки государственной измены, за которые малым сроком местные зрадники могут не отделаться.

Вообще-то гид-экскурсовод Савченко обычно водит экскурсии по Киеву. Вот и в эту субботу 5 декабря он целых 2 с половиной часа объясняет желающим прикоснуться к атмосфере столицы все про «Публичные дома Киева» (такова тема его экскурсии). Правда, не уточняется, идет ли речь о современности или о дореволюционном Киеве. Но если к 120 гривнам с человека прибавить некую сумму, наверное, гид поменяет маршрут. Судя по всему, он глубоко в теме. Впрочем, сейчас речь не об этом.

Накануне Сергея Савченко каким-то нечистым занесло в поселок городского типа Клавдиево-Тарасово с населением в 5 тысяч человек, где еще более нелегкая занесла его на местную Клавдиевскую фабрику елочных игрушек. Продукция этой фабрики на Украине достаточно известна, шарики и фонарики они там делают действительно замечательные, и не исключено, что гид решил по оптовой цене прикупить себе игрушек на домашнюю елку. Но тут и началась ЗРАДА.

Среди готовой продукции гид Савченко вдруг увидел белые елочные шарики с хорошо узнаваемой пятиконечной звездой. А чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений, под всем известным логотипом красовалась надпись «Армия России».

Такого позора и измены душа патриота стерпеть уже не могла, и он понес информацию в широкие украинские народные патриотические массы и украинские же СМИ. Руководству фабрики игрушек пришлось несладко.

Среди готовой продукции гид Савченко вдруг увидел белые елочные шарики с хорошо узнаваемой пятиконечной звездой. А чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений, под всем известным логотипом красовалась надпись «Армия России».

На территории предприятия моментально высадились ветераны АТО на Донбассе, которые пользуясь тем, что директор и бухгалтер не могли отстреливаться ни из шариков с фонариками, ни, тем более, из Деда Мороза и Снегурочки, настоятельно порекомендовали руководству фабрики «не баловать», не то они устроят там АТО.

Наступление АТОшников на шарики и фонарики увенчалось успехом. Руководство фабрики уничтожило весь объем произведенных елочных шаров с логотипом Армии России, принесло извинения и т.д. При этом, как фабрика будет компенсировать не то что недополученные доходы, а выплачивать штрафы за сорванный официальный контракт, из чего платить налоги и не только их, но и зарплату своим сотрудником перед Новым годом, ветеранов войны на Донбассе явно не волнует. Это не их забота. Их – чтобы все было правильно и патриотично.

Перемога, одним словом. Деду Морозу, ибо он москаль, на Украине лучше не появляться. Там давно нашли ему замену в виде святого Николая или Санта-Клауса, а неправильного Деда могут просто расстрелять, если подвернется под горячую руку.