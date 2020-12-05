Что произошло после матча Локомотив - Рубин

Антон Миранчук - автор одного из голов в ворота "Рубина". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Локомотива" днем 5 декабря на своем поле принимали в первой игре 17 тура казанский "Рубин". Неделю назад в столице Татарстана команда Леонида Слуцкого одержала победу со счетом 1:0 над лидировавшим в Премьер-Лиге ЦСКА. Повторить подвиг в поединке против "Локо" не удалось. Итог матча - поражение со счетом 1:3.

После окончания поединка главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сказал, что его команда допустила слишком много ошибок:

- Даже нечего комментировать. К сожалению, мы допустили слишком много грубых таких необъяснимых ошибок. Они впрямую, естественно, повлияли на результат, - приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".

При этом, Слуцкий сделал заявление и о состоянии здоровья полузащитника "Рубина" Олега Шатова. Игрок казанцев досрочно покинул поле из-за травмы:

- У него повреждение задней поверхности бедра. Насколько серьезное, мы сможем понять, когда сделаем обследование.

Героем поединка против "Рубина" стал Владислав Игнатьев. Он забил два гола в ворота соперников, а вот по окончании поединка он признался:

- Одна победа в десяти матчах – это мало. В заключительном матче года на нашем стадионе хотели порадовать болельщиков. Первая часть сезона получилась непростой, хотели завершить домашний сезон на хорошей ноте.

Немало споров вызвал первый гол Игнатьева в ворота "Рубина". После подачи в штрафную полузащитник "Локомотива" подкараулил момент - вратарь казанцев Никита Медведев выпустил мяч из рук, а Владислав - забил.

- Мне показалось, что он выпустил его из рук, не зафиксировал намертво. Я воспользовался эпизодом. Сегодня только третий гол не проверял ВАР, - заявил в интервью пресс-службе "Локомотива" Игнатьев.

А вот главный тренер "Локомотива" Марко Николич после окончания встречи на пресс-конференции подметил, что победа над "Рубином" - важна для его клуба:

- Набрали очень важные три очка. Психологически игра была очень трудная, особенно когда пропустили гол на второй минуте. Но не нервничали, продолжали играть и заслужили три очка. Через три дня важный матч в Лиге чемпионов, готовимся к нему. Еще есть шанс продолжить выступления в Европе, - приводит слова Николича пресс-служба "Локомотива".

Свое внутреннее спокойствие по ходу поединка балканский наставник "Локомотива" объяснил довольно просто - просто клуб хорошо подготовился к встрече с "Рубином":

- Я был уверен, что команда хорошо подготовлена к матчу. Важно, чтобы спокойными были не только игроки на поле, но и скамейка. Нельзя было нервничать.

"Локомотив" после этой победы поднялся временно на пятое место в турнирной таблице чемпионата России - у клуба 28 очков. "Рубин" с 24 баллами - девятый. Следующие матчи у команд назначены на 13 декабря. "Рубин" поедет в гости к "Тамбову". А "Локомотив" - сыграет на выезде с "Краснодаром".