Пять простых выводов по матчу Спартак - Тамбов

"Спартак" дома принимал "Тамбов". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" медленно, но верно идет по направлению к финалу 2020 года. В середине декабря команде Тедеско предстоит поездка в Санкт-Петербург на матч против "Зенита". Но до этого надо провести поединки с середняками. 5 декабря "Спартак" экзаменовал ФК "Тамбов". И добился победы со счетом 5:1.

ПОТЕРЯ КОКОРИНА НЕ СТРАШНА - У "СПАРТАКА" ЕСТЬ ЗАПАС

Перед началом поединка внезапное заявление сделал "Спартак" - не будет играть против "Тамбова" нападающий Александр Кокорин. На следующей неделе Саша должен вернуться в общую группу. Но факт остается фактом - всего 8 игр из 16 провел в сезоне за "Спартак" звездный скандальный нападающий. Однако же, у москвичей есть запас прочности. И даже когда Кокорин и Соболев (восстанавливается после операции) не в игре, то активности Понсе и Ларссона хватает для того, чтобы спартаковцы могли добиваться нужных результатов. И если помнить про заявление Тедеско о Кокорине после матча с "Ротором" - стоит ждать весеннюю версию Александра.

"ТАМБОВ" ПОКАЗАЛ ХАРАКТЕР

Даже после того, как перед игрой против "Спартака" стало известно о серьезных проблемах у "Тамбова", команда проявила характер в матче с грозным соперником. Тамбовчане в прошлом сезоне победили в Тушино 3:2. И после того, как они пропустили второй мяч от Понсе после просмотра ВАР, то тут же "показали зубы". И Герман Онугха поразил ворота Максименко, придав интриги матчу Спартак - Тамбов на последние полчаса.

ЛАРССОН И ПОНСЕ - ЛУЧШИЕ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Артем Дзюба, Александр Ерохин, Сердар Азмун должны будут с 19:00 дать ответ форварду "Спартака" Джордану Ларссону. После двух голов в ворота "Тамбова" шведский нападающий "Спартака" с 8 голами вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров чемпионата России по футболу. Топ-игроки атаки питерцев чуть затормозили, и их обогнал швед из "Спартака". А после того, как Ларссон ушел с поля, то Понсе забил пятый мяч москвичей и догнал напарника по атаке. У аргентинца - 8 голов в 14 играх, у шведа - столько же в 17.

ПОНСЕ И ЛАРССОН - ЭТО АТАКА МЕЧТЫ

После того, как Понсе и Ларссон отличились в матче против "Тамбова", то эти два игрока атаки "Спартака" в сезоне забили 16 голов. В Премьер-Лиге меньше этих двух игроков забивали сразу несколько команд - "Ротор" (7), "Урал" (12), "Тамбов" (13), Уфа (13).

"СПАРТАК" ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ НА ПАРУ ЧАСОВ

После того, как "Спартак" победил футбольный клуб "Тамбов" со счетом 3:1, то набрал после 17 игр 35 очков. И благодаря премудростям расписания 17 тура, именно московский клуб на время единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ. Питерский "Зенит" в 19:00 начнет свой поединок в Санкт-Петербурге с екатеринбургским "Уралом". А ЦСКА свой матч против "Химок" проведет и вовсе - завтра.