"Доходы упали": Дмитрий Маликов пожаловался, что вместо 1,8 млн получает 350 тысяч рублей

Певец и композитор Дмитрий Маликов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Маликов рассказал о том, как отмена концертов из-за пандемии коронавируса повлияла на его кошелек. По словам певца, его доход упал на 80%. И если раньше исполнитель хитов "Звезда моя далекая" и "Ты одна, ты такая" за выступление получал 1,8 миллиона рублей, то теперь речь идет лишь о 350 тысячах.

Дмитрий Маликов пожаловался на падение доходов. Ранее за вечер с выступлением певец получал от 15 до 20 тысяч евро. Однако сейчас, по его словам, эта цифра стала гораздо меньше.

"Доход упал на 80%. И евро подрос, и рубль упал. У людей сейчас сложная ситуация. Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу", - откровенничает 50-летний музыкант в эфире YouTube-канала "Редакция". Он может выступить на частном мероприятии, где есть один лишь рояль.

Стоит отметить, что разговоры артистов о бедственном положении довольно часто вызывают негативную реакцию россиян. Так, например, произошло после заявлений Елены Воробей.

Юмористка столкнулась с волной людского недовольства после того, как пожаловалась на бедственное положение. Артистка заявила, что она и ее коллеги находятся на грани выживания и попросила у государства деньги на еду и коммуналку, а также отсрочку по уплате ипотеки.

"Многие люди ошибочно полагают, что артисты живут другими проблемами, нежели наши зрители, наши подписчики, да и вся страна в целом. Но это не так... Мы также должны платить за квадратные метры, коммуналку, также ходим в магазины, аптеки. При этом далеко не все живут на «широкую ногу». У многих есть ипотеки, обязательства по выплатам, долги, и никаких льгот, все как у всех... Нам не предложили ничего такого, что помогало бы нам. Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас", - попросила Елена.