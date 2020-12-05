В Одессе русский язык лишили статуса регионального

Одесский окружной административный суд своим решением отменил статус русского языка, как регионального. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна замечательная перемога всего украинского над москальским (русским) была одержана на днях в Одессе. Одесский окружной административный суд своим решением отменил статус русского языка, как регионального.

- Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о региональном языке. С 2012 года этот статус был у русского языка, - говорится в сообщении судебной инстанции, причем уточняется, что это решение было принято еще 3-го декабря, но стало известно лишь в субботу.

Если обратиться к истории вопроса, то в 2012 еще при «проклятом» Януковиче на Украине был принят и вступил в силу закон «Об основах государственной языковой политики», который предоставлял регионам (областям) право самим наделять на своей территории какие-то языки статусом регионального. В Одессе и еще 12 из 27 областей Украины власти не упустили возможности таким правом воспользоваться. Закон давал право не только разговаривать на региональном наречии в органах власти, не говоря уже о всех общественных местах, но и разрешал получать на нем образование и вести все делопроизводство.

Однако, практически сразу после государственного переворота в феврале 2014-го одним из первых решений собравшихся на свое заседание после «Революции гидности» парламентариев стала отмена положений этого языка.

Наступление на русский язык и все, что хоть как-то связано с Россией, велось в Незалежной неотступно и поступательно. Власти запрещали русскую и советскую литературу, отказывали во въезде музыкантам из России, запрещали российские сегменты соцсетей и кинофильмы. Однако, как недавно выяснилось после того, как Гугл опубликовал топ-10 музыкальных видео на Украине в 2020 году, оказалось, что все верхние места в топе заняли либо композиции российских авторов и певцов, либо композиции, исполнявшиеся на русском языке. Не помогло даже то, что в мае 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязавший все органы власти использовать только украинскую мову. Подобное требование коснулось и всех общественных сфер жизни Украины.

Баста, карапузики! Теперь после решения суда по иску первого зампрокурора Одесской области всем предпринимателям придется переписать свои вывески, билборды и прочую продукцию на мову. Мягко говоря, не самое разумное решение для региона, в котором подавляющее большинство населения продолжает говорить на русском.

Но это уже для нынешней украинской власти вопрос принципиальный. Они в своем раже, выполняя закон «О декоммунизации», переименовали не только названия улиц, связанные с Велкиой Отечественной (хотя в законе специально оговаривалось, что на тематику, связанную с ВОВ, действие этого нормативного акта не распространяется), но и изменили кучу названий в честь деятелей, полководцев, вельмож и героев Российской империи.

Более того, из географических названий в населенных пунктах Незалежной после победы майдана исчезли все названия, связанные с Москвой (Московский проспект, Московский мост, Московский район).

И теперь свидомые сидят и ждут уже который год, когда от этих их действий и переименований Москва развалится, а Россия распадется. И все никак не могут дождаться. И, что самое интересное, от запрета языка в Одессе, тоже мало что изменится в этом плане.

Проще саму Одессу отменить, наверное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине прикончили русский язык в школах

Борьба с русским языком в Незалежной начиналась, как анекдот, а закончилась трагедией (подробности)