Уйдет ли Остон Урунов из «Спартака» вместе с Газизовым

Остон Урунов может оказаться в казанском «Рубине». Фото: EAST NEWS

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов после разгромной победы красно-белых над «Тамбовом» заявил, что Остон Урунов может оказаться в казанском «Рубине». Газизов подтвердил, что «Спартаком» было получено предложение оферты от казанского клуба.

Напомним, Остон Урунов перешёл в «Спартак» во время прошедшего летнего трансферного окна. Это был первый трансфер Шамиля Газизова на посту генерального директора «Спартака». Примечательно, что Газизов привёл полузащитника из своего бывшего клуба - «Уфы».

Предложение о трансфере Урунова поступило на фоне слухов об отставке Газизова с поста генерального директора «Спартака». Сам менеджер отказывается комментировать происходящие в клубе перемены. А главный акционер «Спартака» Леонид Федун заверил журналистов перед матчем с «Тамбовом», что они скоро всё узнают.

Главный тренер красно-белой команды Доменико Тедеско высказался про Урунова на послематчевой пресс-конференции. По словам немецкого специалиста, он доверяет молодому хавбеку и верит, что Остон может проявить себя в футболке «Спартака»

- Урунов - игрок «Спартака». Он может работать здесь, расти и развиваться. В конце концов, «Спартак» будет решать. Он вышел на игру с «Зенитом». Это значит, что я верю в его качества. Это признак доверия с моей стороны к нему. Однако он получил травму. По счастью, последние две недели он работает в полном объёме.

Мы доверяем ему, он может работать и доказывать своё место в стартовом составе. Все знают, что со «Спартаком» это сделать непросто, - сказал Тедеско