Макрон теряет контроль над столицей: многотысячные протесты захлестнули Париж

Французы протестуют против законопроекта «О глобальной безопасности».
Фото: REUTERS
Французы протестуют против законопроекта «О глобальной безопасности». Эти выходные не стали исключением: в Париже возобновились марши и акции протеста.
В Париже возобновились марши и акции протеста.
Фото: REUTERS
Сотни тысяч людей вышли на улицы французской столицы, протестуя против одобрения законопроекта «О глобальной безопасности».
Полиция многократно применила слезоточивый газ в ответ на камни, петарды и фейерверки, которые бросают в стражей порядка протестующие.
Сотни тысяч людей вышли на улицы французской столицы
Фото: REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал разработку и принятие законопроекта, запрещающего распространение «изображение лица или другого элемента идентификации» любого полицейского. Нарушение закона предусматривает год тюрьмы и денежный штраф. Нацсобрание уже приняло этот законопроект в первом чтении.
Парижане приветствуют протестующих из окон домов.
Фото: REUTERS
Положения законопроекта вызвали недовольство правозащитников и журналистов. Они уверены, что свободе слова, в случае принятия закона, будет нанесен ущерб: ни простые граждане, ни СМИ, ни блогеры не смогут фотографировать правоохранителей, которые, например, действовали вне рамок своих полномочий.
Закон усложнит привлечение полицейских к ответственности в стране, которой не чужд расизм. Журналисты британской The Guardian публикуют мнения некоторых демонстрантов:
Прошли задержания.
Фото: REUTERS
- Мы приближаемся ко все более значительному ограничению свобод. Этому нет никакого оправдания. – говорит Карин Шебабо.
- У Франции есть привычка ограничивать свободы, проповедуя их важность для других. – заметил Ксавье Молена.
Баллончики со слезоточивым газом летели и в полицию
Фото: REUTERS
Партия Макрона уже заявила, что изменит статьи законопроекта, вызвавшие массовую критику, но в Нацсобрание текст поступил без каких-либо изменений.
На улицах горели автомобили.
Фото: REUTERS
Протесты проходят не только в Париже, но и в других городах Франции. Кое-где они сопровождаются массовыми беспорядками.