"Мама Иосифа заставила": Первая жена Кобзона рассказала, почему потеряла ребенка

Свадебное фото Кобзона и его первой жены Кругловой. 1965 год. Фото: программа «Привет, Андрей!», телеканал "Россия-1"

Первой женой Иосифа Кобзона была его ровесница певица Вероника Круглова. 80-летняя Круглова сейчас замужем уже пятый раз, давно живет в Америке. По словам певицы она счастлива: ее семья – дочь, внук и муж. Впервые певица поделилась воспоминаниями о трагическом финале первого брака с Иосифом Кобзоном, который продлился три года.

Встречаться Круглова и Козбон начали в 1964 году, а уже через год сыграли свадьбу. Гуляли пышно – гостей собрали почти пятьсот человек в ресторане столичной гостиницы. Круглова переехала из Ленинграда в Москву. Ленинградская певица Вероника Круглова впервые выступила в новогоднем «Голубом огоньке» в 1964 году с песней «Возможно». После чего проснулась известной во всем СССР. За этой красавицей начали ухаживать многие завидные кавалеры, а добился ее расположения Иосиф Кобзон. Ради него Круглова развелась с первым мужем конферансье Виленом Кирриловским.

Вероника Круглова 56 лет назад и сейчас. Фото: программа «Привет, Андрей!», телеканал "Россия-1"

В программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия» Круглова вспомнила роман с Иосифом Кобзоном:

«Ухаживал, ездил за мной по городам, прилетал. Сейчас от семейной жизни с Кобзоном осталось несколько свадебных снимков». Но Вероника Петровна показала, что на некоторых фото она второго мужа отрезала. Поводов для обид у женщины осталось несколько. Одна из причин размолвки, по ее словам, ревность: «В ту пору он очень ревниво относился к успеху кого-то рядом». Вторая – трагедия, которую пережила женщина. Круглова вспоминает: «Я с Кобзоном потеряла ребенка по его желанию, желанию его мамы в основном. Это были искусственные роды, у меня была клиническая смерть. Было что-то жуткое…»Пара снимала комнату в коммуналке, оба артиста часто были в разъездах, на гастролях. Прожили в браке Кобзон и Круглова почти три года. После развода экс-супруги больше никогда не общались. Третьим мужем Кругловой стал певец Вадим Мулерман, в этом браке у Кругловой родилась единственная дочь Ксюша. Супруги выступали вместе, и еще в молодые годы эмигрировали в США. Прожили в браке 20 лет.

Певица Вероника Круглова в 1977 году. Фото: Бориса Корзина /Фотохроника ТАСС/.

В студии программы «Привет, Андрей!» звездные гости пришли к мнению, что переезд в США Кругловой и Мулермана был связан с их желанием стать там, как и в СССР, любимцами публики. Но американского чуда не случилось. Сейчас Круглова вдруг сделала неожиданное признание о Мулермане: «Этот человек, с которым я прожила 20 лет - совершенно случайный человек в моей жизни. Я вышла замуж от отчаяния, потому что я развелась с Кобзоном…»

Четвёртым мужем Кругловой стал одессит давно проживающий в Америке Игорь Докторович. В Советском Союзе он непродолжительное время работал судьёй по баскетболу. Сейчас Вероника Петровна живет в Сан-Франциско с пятым мужем дантистом Виталием Андриянкиным. У Кругловой шикарный дом, а выглядит она лет на 20 моложе цифр в паспорте. Певица считает – причина в любви дочери, внука, мужа. Поет она теперь изредка – русские романсы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любимые женщины Иосифа Кобзона

Народный артист СССР был трижды женат, а сколько раз был влюблен — и не сосчитаешь (подробности)