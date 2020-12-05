Георгий Джикия после победы над «Тамбовом»: «Молодые футболисты? Посмотрите на скамейку, это и есть обойма «Спартака»

Игрок "Спартака" Георгий Джикия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал разгромную победу на «Тамбовам» и рассказал, тяжело ли защитнику играть против габаритных нападающих команды гостей - Карапетяна и Онугха.

- Почему так эмоционально жестикулировал? Хотелось, чтоб быстрее переводили мяч. Когда мы это делали, мы забивали голы. Из пяти голов четыре - с левого фланга.

Тяжело играть с габаритными футболистами. Они хорошие, любят навязывать свою игру. Но у нас неплохо получалось. Да, один раз провалились, но это был один из двух-трёх моментов, которые создал «Тамбов», - сказал Джикия.

Также капитан красно-белых рассказал об исполнителях стандартов в клубе. В последнее время эту роль на себя взял Джордан Ларссон, но Георгий уверил, что у него ещё появится шанс проявить себя в этой роли.

Один из пяти мячей в ворота «Тамбова» забил партнёр Джикия по обороне Самуэль Жиго. Эту уже второй гол француза в этом сезоне РПЛ. Георгий рассказал, почему так происходит.

- Джордан исполняет стандарты. Как перед игрой написано, так и исполняем. Что касается стандартов перед воротами, там разберёмся. У меня будет шанс.

Что касается Жиго, да, у него определённо есть голевое чутьё.

Один из главных вопросов вокруг «Спартака» - уйдёт ли Газизов с поста генерального директора. Джикия рассказал, какие отношения сохраняются у Шамиля Камиловича с футболистами на фоне слухов об отставке.

- У нас с ним потрясающие отношения. Он был в раздевалке, подошёл, поздравил. Он всегда заходит вне зависимости от результата. Не знаю, что вам ещё сказать, - рассказал капитан «Спартака».

Последний вопрос к лидеру красно-белых - про молодёжь. В последние годы «Спартак» сильно омолодился. Причём молодые футболисты зачастую играют важные роли на поле. Джикия рассказал как соседствуют молодость и опыт в «Спартаке».

- Конечно, мы общаемся, конечно, стараемся поддерживать их. Молодые футболисты? Посмотрите на скамейку, это и есть обойма «Спартака». Но мы, более опытные, ни в коем случае не собираемся им уступать, - заверил Джикия.

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