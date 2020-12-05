Что произошло после матча Спартак - Тамбов

"КП" рассказывает о событиях после матча Спартак - Тамбов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 5 декабря, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино прошел матч 17 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ФК "Тамбов". Столичный клуб должен был в этой игре отстоять свое положение в числе лидеров турнирной таблицы РПЛ, добытое неделю назад в матче против волгоградского "Ротора".

Москвичи добились самой разгромной победы за последнее время. Итог встречи - победа "Спартака" со счетом 5:1! После окончания встречи произошло немало интересных вещей. Например, гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов сказал, что казанский "Рубин" сделал предложение по полузащитнику Остону Урунову.

Однако же, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отмел слухи о возможном уходе игрока:

- Мы доверяем ему, он может работать и доказывать своё место в стартовом составе. Все знают, что со «Спартаком» это сделать непросто. Урунов - игрок «Спартака». Он может работать здесь, расти и развиваться. В конце концов, «Спартак» будет решать.

В целом же, наставник "Спартака" после матча признался:

- Во втором тайме прибавили еще, забили второй мяч, но сразу же пропустили. Это уже типично для нас, хотя, по идее, когда команда забивает второй гол, она должна, наоборот, увереннее обороняться и больше верить в себя. Хорошо, что забили третий, четвертый и пятый мячи. Важно, что победили и взяли три очка.

А вот капитан "Спартака" Георгий Джикия после игры с "Тамбовом" сделал важное признание по поводу гендиректора Шамиля Газизова:

- У нас с ним потрясающие отношения. Он был в раздевалке, подошёл, поздравил. Он всегда заходит вне зависимости от результата. Не знаю, что вам ещё сказать.

Следующая игра у "Спартака" - 12 декабря против ФК "Сочи" в гостях. После чего будет финал 2020 года в виде поездки в Санкт-Петербург на матч против "Зенита". Для москвичей этот поединок стал последней домашней встречей в коронавирусном году. А вот "Тамбов" уже 13 декабря проведет домашний матч с казанским "Рубином" в рамках 18 тура РПЛ.