«Чтобы у папы глазки прошли»: Агата Муцениеце с детьми переживают за здоровье избитого Прилучного

Агата Муцениеце переживает за бывшего мужа. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце с детьми отдыхает на Мальдивах: 31 летняя актриса увезла наследников в отпуск сразу же после того, как ее бывший муж Павел Прилучный выписался из клиники. На больничную койку он угодил после драки в ночном клубе. В кулачной потасовке актеру серьезно повредили лицо, хирургам пришлось делать ему операцию. Пока актер восстанавливается, Агата с детьми наслаждается пляжным отдыхом.

Актриса и ее дети – семилетний Тимофей и трехлетняя Мия поселились в пятизвездочном отеле на вилле с собственным бассейном. Симпатичный пляжный дом на первой линии рядом с океаном обходится семье Прилучных в 80 тысяч рублей в сутки. Агата с детьми каждый день загорает на пляже и наблюдает за местной живностью – скатами, рифовыми акулами и раками-отшельниками. Актриса делится с поклонниками солнечными фото и видео, рассказывая в Инстаграме о своих отпускных буднях.

Агата с детьми отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Перед отлетом на Мальдивы Тимофей и Мия успели увидеться с папой. Павел выписался из больницы как раз накануне их рейса и успел погулять с детьми перед тем, как они отправились в аэропорт. Хотя Агата публично ни словом не обмолвилась об инциденте с Прилучным, видимо, в глубине души она все-таки переживает за бывшего мужа. В сторис Муцениеце выложила забавный видеоролик, снятый за ужином в ресторане. Маленькая Мия набрала полную ложку супа с вермишелью и отправила ее в рот, набив щеки макаронами.

- Мия, за кого ты кушаешь ложечку? – спрашивает в видео Агата.

- За папу! – отвечает девочка.

- Самую большую! А почему так много макарошек за папу? Малышка моя, прямо полный рот за папу! Чтобы у него что прошло? Глазки чтоб прошли, - комментирует актриса, пока ее дочка жестами показывает, что у ее отца под глазами синяки.

Трехлетняя дочка Прилучного Мия съела полную ложку "за папу", чтобы он скорее поправился. Фото: кадр видео.

Напомним, в московскую городскую больницу (ГКБ №1) имени Пирогова Павел Прилучный попал после драки в калининградском ночном клубе. Врачи диагностировали у 33-летнего артиста вывих челюсти и перелом костей черепа, а также многочисленные ссадины и ушибы. Павел лежал в отдельной палате, которая обходилась ему в 15 тысяч рублей в сутки. В клинике за ним ухаживала его возлюбленная – актриса Мирослава Карпович. Звезду «Папиных дочек» заметили в холле клиники, когда она пришла навестить бойфренда.

Выписавшись из больницы, Прилучный уже на следующий день решил выйти в свет. Павел появился на премьере фильма «Комета Галлея», в котором он сыграл одну из главных ролей. Партнершей Прилучного по картине стала актриса Анна Чиповская.

В Инстаграме Павел опубликовал снимок, на котором он позирует на фоне афиши фильма. При этом его лицо скрыто маской, а глаза он прячет за темными очками.

- Вашего папу и тут, и там показывают, - шутливо подписал актер фотографию, намекая на то, что его лицо красуется еще и на афише.

Актер пришел на премьеру фильма «Комета Галлея», в котором он сыграл одну из главных ролей. Фото: Инстаграм.

Из-за маскировки трудно судить, насколько серьезно Павел пострадал в драке. Однако даже на этом нечетком снимке можно рассмотреть синяки под темными стеклами солнцезащитных очков.