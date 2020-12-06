Лена Летучая на Мальдивах отметила день рождения в необычном виде

Елена Летучая даже в пандемию умудряется много путешествовать. Фото: Инстаграм.

Каждый год экс-ведущая программы «Ревизорро» отмечает день рождения где-нибудь на теплом море. И даже этот коронавирусный год не стал исключением: Елена Летучая вместе с мужем, бизнесменом Юрием Анашенковым отправилась на Мальдивы. Там, в окружении Индийского океана, она 5 декабря отпраздновала 42-летие.

Утро нового года ее жизни началось необычно. Телеведущей прямо на виллу доставили торт с глазурью, украшенной ее фотографией. Сюрприз удался: Елена была приятно удивлена. Взяв в руки нож, она долго не решалась воткнуть его в собственное изображение, но потом решительно отрезала большой кусок. После в Инстаграме она поделилась необычным снимком. Завернувшись в одеяло, Летучая позирует на фоне океана с кусочком торта, в который воткнуты три свечки.

- Задула свечи. Загадала желание! Сегодня мне 42! И хочу согласиться с героиней любимого советского фильма: «В 40 лет Жизнь только начинается». Всем любви! – написала Елена.

Вечером праздник продолжился: именинницу ждал романтический ужин прямо на пляже. Телеведущая села за столик ресторана в красивом вечернем платье, и муж преподнес ей букет цветов. Все это Елена сняла на видео, поделившись своей радостью с поклонниками.

Предыдущее путешествие супругов тоже получилось весьма романтичным - в августе этого года они отдыхали на Занзибаре. Елена и Юрий улетели в Танзанию, как только Россия открыла авиасообщение с этой страной. Оказалось, что супруги не случайно выбрали для отпуска именно эти даты: в Танзании они отметили четвертую годовщину свадьбы.

До того, как планету захватила пандемия, Елена и Юрий летали на курорты чуть ли не каждый месяц. Судя по всему, отдых постоянно приходится оплачивать Елене, ведь ее муж не может похвастаться высокими доходами. После развода Юрия разразился скандал с алиментами: стало известно, что Анашенков получает всего 50 тысяч рублей в год — или около 4 тысяч рублей в месяц. Именно такой доход супруг Летучей задекларировал в суде, когда его принудили платить алименты сыновьям. Денежное содержание на детей с мужчины потребовала искусствовед Асмик Вайе Рейтор, которая родила ему двоих мальчиков. Сейчас детям Анашенкова 10 и 12 лет.

Телеведущая всегда подчеркивает, что Юрий Анашенков во всем поддерживает ее.

- Когда задерживаюсь, работаю по ночам, в выходные дни, он мне говорит: «Лена, ты должна выкраивать время. Ты должна в расписании ставить себе хоть иногда выходные!», - рассказывала телеведущая в одном из интервью. По словам Летучей, именно потому они с мужем так часто выбираются куда-то на отдых, поскольку устроить себе полноценные выходные в Москве ей бывает непросто.