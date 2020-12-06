Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 6 декабря 2020

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ПАРАД ПОБЕДЫ В БАКУ

Пока в Ереване идут митинги, в Баку проходит подготовка к военному параду, посвященному Победе в Отечественной войне и окончанию военного конфликта в Карабахе. Парад Ильхам Алиев назначил на 10 декабря.

"В военном параде, который состоится на площади Азадлыг, примут участие свыше 3000 военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных у противника, разгромленного Азербайджанской Армией в ходе Отечественной войны", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

"Важнейшая задача — возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена "всех на всех", — заявил премьер Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

"С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания, - отметил Пашинян.

Речь идет не о том, что тела военнослужащих не могут обнаружить, а том, что для их опознания требуется время. Необходимо провести генетические экспертизы с участием родственников военнослужащих.

"На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", — отметил Пашинян.

Протестующие в Ереване продолжают требовать отставки Пашиняна. Митингующие требуют, чтобы он до вторника покинул свой пост. Грозят акциями неповиновения по всей стране.

БЕЖЕНЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СВОИ ДОМА

"Российские миротворцы сопроводили автобусы с 1 318 беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении", - сообщает сайт Минобороны России.

Всего с начала миротворческой операции в места постоянного проживания вернулись более 33 тысяч жителей Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы используют в Карабахе новейшую технику: беспилотники беспрестанно ведут разведку и обеспечивают бесперебойную связь, а разминированием дорог занимаются робототехнические комплексы. Ими управляют военнослужащие из командного пункта. Роботы под управлением миротворцев уже обследовали более 8 гектаров местности.

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